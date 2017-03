Chroniques » Au Champ des Morts - Dans la Joie Chronique Dans la Joie

Dans la joie est le premier album du groupe Au champ des morts, après un EP « Le Jour se lève » paru l’an passé. La pochette austère, qui contraste avec le titre, ne laisse pas, de prime abord, de place au doute. C’est de black metal que l’on va parler ici, français de surcroit, ce qui, pour ma part, est toujours bon signe tant la scène regorge de talents et d’une patte évidente.



Au Champ des Morts ne réinvente pas la roue. Il faut l’indiquer d’emblée, non pour souligner le peu d’originalité de la chose, mais tout au contraire pour en faire ressortir l’authenticité. Son BM est pur, au sens littéral du terme. Il est naturel, fondamental, dénué d’un quelconque mélange. C’est paradoxalement son point (très) fort et sa (petite) faiblesse.



Nos Décombres, le morceau d’ouverture, est porté par un son ample, puissant, épique mais jamais clinique. Ce premier titre est traversé, hanté presque, par une voix fantomatique et par des riffs lancinants gorgés de nostalgie (Après le Carnage également). La vitesse, la violence du style sont évacués au profit d’une ambiance posée, mélancolique où les riffs expriment davantage le désespoir que la guerre (les petits lead d’intro sur Le Sang, la Mort, la Chute, l’intro de Dans la Joie).



Il se dégage globalement de cet album un sentiment aristocratique et romantique, un peu à la manière des vieux Celestia même si, par ailleurs, des groupes issus de la scène scandinave (pour les accélérations typiques) peuvent également être appelés en la cause. L’équilibre qui s’instaure entre passages posés et accélérations est tout à fait pertinent tant la mélodie et l’emphase constituent le fil directeur des morceaux (Nos Décombres ; Après le Carnage, grosse pièce de près de 10 minutes ; La Fin du Monde). La batterie joue un rôle moteur essentiel, tantôt soutien de la rythmique, appuyant par contraste les mélodies dégagées (Le Sang, la Mort, la Chute et son pont quasi jazzy vers les 3’50 ; L’étoile du matin et son rythme tribal), tantôt dynamiteur de structure par les accélérations dévastatrices qu’elle déclenche (le pont vers les 6’ sur Après le Carnage où ses accélérations varient et font littéralement onduler le morceau ; Dans la Joie).



Car, de fait, si les structures nous placent en terrain connu, les arrangements sont nombreux, les subtilités également. Le travail sur la batterie, on l’a dit, est très pertinent comme celui sur les mélodies. L’équilibre est parfaitement atteint entre attaques franches et ponts fournisseurs d’accalmies, offrant une grande variété aux titres et un caractère légèrement progressif très agréable (Dans la Joie). Chaque morceau laisse le sentiment d’avancer tel un reptile, les mélodies fondues dans la masse se mouvant lentement, sans accroc, tout en naturel. Parfois même, une petite incursion shoegaze apparaît, légère, bien intégrée à la structure, mais perceptible et colorant pertinemment le titre (Contempler l’abîme).



Cet album est surprenant. Attaché au BM traditionnel, refusant les mélanges, il l’enrichit néanmoins d’une multitude de petites choses qui lui confèrent une aura particulière (les solis heavy sublimes sur l’Etoile du Matin, qui transcendent littéralement le morceau). La science de composition qui s’en dégage est, en outre, remarquable. Je le souligne très nettement en précisant que je n’ai jamais été fan, par ailleurs, d’Anorexia Nervosa dont certains membres importants du groupe disparu (Stéphane Bayle notamment) sont désormais aux commandes d’Au Champ des Morts. Sa principale faiblesse ? Un chant en français parfois…sans intérêt, voire douteux (certains accents sur l’Etoile du matin m’ont fait songer aux sketchs des Inconnus…). Mais c’est bien la seule critique que je puisse mettre en avant.



Amoureux d’un BM adepte des mélodies, amateurs d’atmosphères aristocratiques et romantiques, fans de musiques léchées, jetez-vous sur cet album. Vous ne le regretterez pas.

plus d'infos sur Au Champ des Morts

Black metal - France

tracklist 01. Nos décombres 02. Après le carnage 03. Le sang, la mort, la chute 04. Contempler l'abîme 05. Dans la joie 06. L'Étoile du matin 07. La fin du monde

Durée : 52:10

parution 27 Janvier 2017

