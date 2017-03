Chroniques » Gnaw Their Tongues - Hymns for the Broken, Swollen and Silent Chronique Hymns for the Broken, Swollen and Silent

A toi qui est une fille ou un type cultivé, au-delà de la hype et du futile, je ne vais pas te faire l’injure de te présenter Gnaw their Tongues dont la production musicale se développe dans un sens inversement proportionnel à la fonte des glaciers. Hymn For The Broken Swollen And Silent est son nouveau bébé, un dixième album longue durée, noyé dans une masse proprement hallucinante de compilations, d’EP et de split. L’un des rares, aussi, à ne pas bénéficier d’une pochette classieuse (Abyss of Longing Throats « jouissait » déjà d’un artwork merdique, sans parler d’Eschatological Scatology…). Mauvais signe ? Burn-out ? Fonte de l’inspiration ? Pas vraiment.



Ce nouvel effort ne va guère désarçonner les habitués. Nous sommes en terrain connu. Hold High the Banners of Truth Among the Swollen Dead démarre gentiment sur des terres bruitistes typiques du groupe, rythmique funeral et voix déchiquetée proprement mise en avant. Les aspects dérangés demeurent ; les recoins sombres aussi. La plongée dans la folie – dans la peur aussi – est de mise, d’entrée (comme sur Hymn for the Broken, Swollen and Silent, titre rampant).



Les boucles électro, l’ambiance post-apocalyptique, post-indus règlent le décor. Si la noise emplit presque tout l’espace sonore, on retrouve encore ce qui faisait le cachet du groupe, à savoir ces incursions de voix d’enfants qui récitent quelques psaumes ou ces hurlements déments, déchirants qui transpercent l’espace sonore, sous le grondement de la batterie (The Speared Promises). Les ponts obscurs, menaçants, qui offrent un peu de respiration, sont souvent trompeurs ; ils instillent la peur bien plus que le refuge (The Speared Promises ; le départ magnifique de Your Kingdom Shrouded in Blood ; la folie dominante sur Hymn for the Broken, Swollen and Silent).



Car aujourd’hui comme hier, l’utilisation redoublée de loops, à haute dose et à forte fréquence sonore, sature l’espace sonore, modifie la texture des morceaux (I Have Clad the Pillar in the Flayed Skins) et renvoie une sensation d’étouffement parfois difficile – au sens physique – à supporter (Silent Burned Atrocities et sa batterie quasi grind). Comme Sunn o))) dans une autre catégorie. Même les guitares sont saturées, écrasées par les basses, comme si leur tonalité n’avait de sens que souterraine (Frail as the Stalking Lions). Non drone mais véritablement sous la terre. L’effet est saisissant, particulièrement lorsqu’il s’accompagne de basse classique ou d’atours tribaux (Frail as the Stalking Lions encore ;

Our Mouths Ridden with Worms).



La profondeur du son doit être soulignée, qui donne parfois une ampleur du meilleur effet aux titres (Your Kingdom Shrouded in Blood notamment, où l’on a la sensation d’écouter un piano qui flotte dans les airs, dont les mélodies tournoient de manière menaçante et qui confère au morceau des aspects presque « classiques » ; Hymn for the Broken, Swollen and Silent et son atmosphère cotonneuse).



Sans révolutionner son approche musicale, Gnaw Their Tongues apporte tout de même sa pierre à l’édifice via un album habité, qui regorge encore de petites trouvailles (les chœurs déjantés sur I Have Clad the Pillar in the Flayed Skins ou la voix « soprano » sur Our Mouths Ridden with Worms, qui troublent jusqu’à la structure même du titre) et dont, même si la recette est désormais connue, j’ai du mal à extirper de gros défauts.

tracklist 01. Hold High the Banners of Truth Among the Swollen Dead 02. The Speared Promises 03. Frail as the Stalking Lions 04. Your Kingdom Shrouded in Blood 05. Silent Burned Atrocities 06. Hymn for the Broken, Swollen and Silent 07. I Have Clad the Pillar in the Flayed Skins 08. Our Mouths Ridden with Worms

Durée : 39:43

parution 9 Décembre 2016

