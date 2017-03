Chroniques » Fange - Pourrissoir Chronique Pourrissoir

Pourrissoir ! Un groupe qui en veut, à n'en point douter.



Un constat qui se retrouve sur ces nouvelles trente-deux minutes. On connaissait déjà la fascination de Fange pour la chair, celle qu'on maltraite, qu'on découpe et qu'on dévore. On connaissait déjà la violence de ses instruments, marqués par Entombed, EyeHateGod, Swans et tout ce qui se fait de noir, sale et vice-lard. On connaissait déjà tout ce que Pourrissoir propose, de ces voix stridentes flirtant à la fois avec le hardcore hémophile, le black metal et le psychédélisme pur où les perceuses remplacent les seringues, à ces tortures noise faisant des courbettes à une formation comme Sutcliffe Jügend. Et pourtant, « suite logique » est une expression semblant trop limitée pour exprimer ce qui se déroule à l'écoute de ce nouvel essai. Oui, les Français n'ont pas perdu leur temps, mais cela ne veut pas dire qu'ils se sont contentés d'offrir une version améliorée de ce que contenait



Car même si Fange apparaît ici d'emblée comme une version augmentée de lui-même (l'ultra-violence de « Parmi Les Ruines », sorte d'attaque frontale où chacun montre ses nouveaux muscles), il laisse au fur et à mesure l'impression d'apporter une nouvelle vision à son sludge à la fois actuel et à-part. Une suite se permettant de donner à des éléments déjà rencontrés un sens nouveau, un peu comme l'a fait Cronenberg, passant de l'infectieux The Brood au transhumain Videodrome sans pour autant changer ce qui constitue sa signature. C'est qu'on frime au départ, qu'on erre comme un propriétaire dans ses titres au son immédiatement reconnaissable, qu'on fait mine de ne pas avoir le visage souffrant quand arrivent les titres noise « Ultrafrance » et « Vore ». Cette blague ! Bien que directement accessible, presque tubesque lors d'élans hardcore qui ne s'embêtent plus à avancer masqués, Fange s'est aussi permis d'être plus profond, dans un sentiment de mise à nu semblant au départ s'inscrire dans les marges avant de prendre l'ensemble de notre cerveau.



Sans prétention, Pourrissoir transmet une impression de déroute, de folie touchant au surréalisme, mais dont l'expression artistique trouve plus sa place dans une boucherie que dans n'importe quelle galerie. « Jamais rassasié, je ne m'arrête qu’écœuré » : cette phrase tirée de « Vore » exprime à elle seule l'atmosphère dans laquelle on se noie ici, dans un syncrétisme sludge, hardcore, industriel où il devient souvent impossible de savoir vers lequel Fange tire le plus. Plus destructeur, plus coulant, plus froid, plus humain, simplement « plus », Pourrissoir ressemble au climax d'une trilogie où toutes les mises en tension et suspension explosent, sans pour autant tomber dans la redite.



2017 - Throatruiner Records / Lost Pilgrims Sludge / Hardcore / Noise notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (1) 10/10

tracklist 01. Parmi Les Ruines 02. Agapes 03. Ultrafrance 04. Les Gémonies 05. Vore 06. Ressac

Durée : 32 minutes 26 secondes

line up Benjamin Moreau / Guitare, Voix, Bruits

Jean-Baptiste Lévêque / Voix, Bruits

Boris Louvet / Batterie

Matthias Jungbluth / Voix

