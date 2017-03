Chroniques » The Gathering - Blueprints Chronique Blueprints (Compil.)





Malgré le recrutement de la divine Silje et deux essais corrects, les Hollandais ne se sont jamais montrés réellement convaincants sur la période qui a suivi le départ d'Anneke. Alors que cette dernière enchaîne les projets, le temps s'est figé pour ceux qui sont restés : en stand-by depuis janvier 2014, le groupe semble dans une impasse artistique sans que personne ne soit en mesure de trouver de solution. Je suis peut-être totalement à coté de la plaque (j'aimerais bien), mais les dernières sorties ont malheureusement tendance à aller dans mon sens, recyclant une discographie au lieu de l'alimenter : le décevant "Afterwords" proposant des versions alternatives de "Disclosure" , les sorties spéciales 25ème anniversaire en compagnie d'Anneke (entre autres) "TG25: Diving into the Unknown" et "TG25: Live at Doornroosje", et cette année les fonds de tiroirs avec ce "Blueprints". Bref, la tartine commence à devenir un peu trop longue.Présenté sous la forme d'un double album, "Blueprints" est en effet un recueil de chutes de studio et de démos datant de la période trip-rock/ambient "Black Light District" (2002) - "Souvenirs" (2003) - "Home" (2006). Environ 2 heures de musique découpées en 24 titres dont un final culminant à 13 minutes, un programme alléchant basé pour moi sur leurs albums les plus intéressants à ce jour, succédant à un "How to Measure a Planet?" (1998) qui amorçait déjà la transition avec leur période *gothique* plus traditionnelle. Mais je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous pouvez avoir un rapide aperçu de leur discographie dans ce dossier Ces deux heures se passent donc en compagnie du quintette de l'époque et bien sûr de la délicieuse Anneke. Etant donné qu'il s'agit principalement de démos et d'expérimentations, le son n'est pas aussi travaillé qu'à l'accoutumé mais la qualité globale est plutôt bonne, du moins largement assez pour se laisser écouter. En ce qui concerne le contenu en lui-même, "Blueprints" serait à ranger aux côtés d'un "Accessories" dans la catégorie des curiosités absolument dispensables. Les morceaux inédits se révèlent soit très classiques ("Blister", "Silent Hymn"), soit trop expérimentaux et non aboutis ("Inner Combat", "Mokaka", "Oil", "The Intangible") ; aucun n'égale en tous cas ce que le combo a pu produire durant cette période, un vivier d'idées qui, plus travaillées, auraient néanmoins pu donner quelque chose. N'attendez rien non plus d'aussi excitant que "Black Light District" sur le titre fleuve de 13 minutes "Out of Breath" qui n'est au final qu'une piste instrumentale sans grand intérêt. J'ai été personnellement plus emballé par les démos qui offrent parfois un point de vue intéressant. Alors que le premier CD fait la part belle à "Home" et présente des versions assez proches des originales, le second disque réserve quelques surprises : une vision plus électro de "In Between" avec "Zion", une entrée en matière Jon-Brionesque pour "These Good People", un "You Learn About It" à l'atmosphère différente avec "Disarm", un "A Life All Mine" plus synthétique et surtout sans Garm ou encore un surprenant et rugueux "Debris"... Malgré tout, pas de quoi s'extasier ici, on comprend les choix artistiques effectués sur les versions finales."Blueprints" est finalement bien ce patchwork de trucs divers et incomplets attendu qui nous ramène 15 ans en arrière à l'apogée artistique d'un groupe exceptionnel. S'il ne présente pas de grand intérêt pour le commun des mortels, il a le mérite de témoigner de leur talent pour expérimenter et proposer une musique à la fois personnelle et touchante. Il a également ce goût amer d'un album de famille dont on regarde les vieilles photos avec nostalgie en se disant que quelque chose est derrière nous. Plus les années passent, plus The Gathering semble s'éteindre, chacun de ses membres se lançant dans d'autres projets. Il faudra peut-être se résoudre à tourner la page. Heureusement un semblant d'espoir pourrait pointer le bout de son nez du côté du nouveau projet des frères Rutten, Habitants dont je vous recommande chaudement l'écoute du single "Meraki".

