Chroniques » Deinonychus - Ark of Thought Chronique Ark of Thought

CIRITH GORGOR. Sauf que cette fois-ci il ne s’agit pas de black metal tournoyant mais de doom. Enfin, c’est ce qu’on dit. Parce que le doom n’est pas ma passion première et que ce groupe passe tout seul chez moi là où la plupart des groupes estampillés pachidermiques me glisse dessus. Mais ma dévotion pour DEINONYCHUS est totale, et si je choisis de parler de Ark of Thought (1997) au lieu de The Weeping of a Thousand Years (1996), Deinonychus (2000), Insomnia (2004), c’est plus parce qu’il a été ma première approche du groupe et pour fêter son 20ème anniversaire que pour une question de qualité. J’aime ces 5 albums de la même force, et tous continuent d’envahir mes oreilles, mes poumons, mon cœur. Seuls le premier et le dernier album sont en retrait, boudé. The Silence of December (1995) était imparfait et n’avait pas encore la touche du duo de poètes maudits. Warfare Machines (2007) changeait trop la donne, aussi bien d’un point de vue thématique avec l’idée d’aborder la seconde guerre mondiale, que musical avec des carences émotionnelles.



Car DEINONYCHUS a été le maître des sensations, des sentiments, des émotions. Alors que le black dépressif n’existait pas encore, il parvenait à en trouver l’essence, et à créer une musique qui pouvait mêler à la fois force et faiblesse. Quel que soit le morceau, il nous plonge dans une pièce de Ténèbres. Mais une pièce qui n’est pas habitée par des démons, des monstres ou des diablotins. Elle n’est que vide, et donc contenant la pire des facteurs d’angoisse : nous-mêmes. Nous sommes face à notre esprit, avec nos pensées sombres, nos doutes, nos peurs, nos frustrations, nos espoirs perdus… La musique est bien entendu la plupart du temps lente ou mid-tempo, mais il y a des cascades de malheur qui s’abattent. Des pics de désespoir qui hantent pour l’éternité. Et il y a les vocaux, si habités ! Plusieurs tons sont employés, dont deux principaux : un ton grave qui semble inexpressif et parle plus qu’il chante, qui semble représenter la bête tapie dans notre âme, résolue et prête à accepter l’ennui de notre existence et l’insuffisance de notre monde. Et l’autre ton est gémissant. Il pleure, il geint, il se plaint… Lui il représente la lueur qui vacille, celle qui voudrait désespérément rester et continuer de briller mais qui ne le peut plus. Deux voix qui se croisent et qui se complètent aussi parfois. Et aussi des paroles qui marquent : "I hate you, Leviathan !", "Please show me the way ! Please ! Show me !!!", "Dreamt glimpses of encrypted memories ; A journey far from here : Am I you, who knows of my damned soil ?"



Ark of Thought est un album culte. DEINONYCHUS est un groupe unique. Combien de fois m’a-t-on conseillé d’autres formations qui y ressemblaient mais ne parvenaient pas à me faire ressentir les mêmes émotions ? Et non BETHLEHEM n’est pas non plus un bon palliatif. Même si c’est le même chanteur, Marco Kehren, qui apparaît sur Sardonischer Untergang im Zeichen irreligiöser Darbietung et les deux EP suivants, je ne retrouve pas la même magnificence. Ici les pianos, les guitares, les frappes, les bruits ajoutés tels que le feu ou les cris de bébés, tout me pénètre dans son entier. Il paraît que le groupe a du matériel neuf à proposer, et la rumeur parle même d'une sortie en octobre 2017 d'un Ode to Acts of Murder, Dystopia and Suicide… On espère que le dinosaure va bien se réveiller ! Voici la 5ème étape des « classiques de Sakrifiss » et l’arrêt se fait encore aux Pays-Bas, à la suite de l’excellent. Sauf que cette fois-ci il ne s’agit pas de black metal tournoyant mais de doom. Enfin, c’est ce qu’on dit. Parce que le doom n’est pas ma passion première et que ce groupe passe tout seul chez moi là où la plupart des groupes estampillés pachidermiques me glisse dessus. Mais ma dévotion pourest totale, et si je choisis de parler de(1997) au lieu de(1996),(2000), Mournument (2002) ou(2004), c’est plus parce qu’il a été ma première approche du groupe et pour fêter son 20ème anniversaire que pour une question de qualité. J’aime ces 5 albums de la même force, et tous continuent d’envahir mes oreilles, mes poumons, mon cœur. Seuls le premier et le dernier album sont en retrait, boudé.(1995) était imparfait et n’avait pas encore la touche du duo de poètes maudits.(2007) changeait trop la donne, aussi bien d’un point de vue thématique avec l’idée d’aborder la seconde guerre mondiale, que musical avec des carences émotionnelles.Cara été le maître des sensations, des sentiments, des émotions. Alors que le black dépressif n’existait pas encore, il parvenait à en trouver l’essence, et à créer une musique qui pouvait mêler à la fois force et faiblesse. Quel que soit le morceau, il nous plonge dans une pièce de Ténèbres. Mais une pièce qui n’est pas habitée par des démons, des monstres ou des diablotins. Elle n’est que vide, et donc contenant la pire des facteurs d’angoisse : nous-mêmes. Nous sommes face à notre esprit, avec nos pensées sombres, nos doutes, nos peurs, nos frustrations, nos espoirs perdus… La musique est bien entendu la plupart du temps lente ou mid-tempo, mais il y a des cascades de malheur qui s’abattent. Des pics de désespoir qui hantent pour l’éternité. Et il y a les vocaux, si habités ! Plusieurs tons sont employés, dont deux principaux : un ton grave qui semble inexpressif et parle plus qu’il chante, qui semble représenter la bête tapie dans notre âme, résolue et prête à accepter l’ennui de notre existence et l’insuffisance de notre monde. Et l’autre ton est gémissant. Il pleure, il geint, il se plaint… Lui il représente la lueur qui vacille, celle qui voudrait désespérément rester et continuer de briller mais qui ne le peut plus. Deux voix qui se croisent et qui se complètent aussi parfois. Et aussi des paroles qui marquent : "I hate you, Leviathan !", "Please show me the way ! Please ! Show me !!!", "Dreamt glimpses of encrypted memories ; A journey far from here : Am I you, who knows of my damned soil ?"est un album culte.est un groupe unique. Combien de fois m’a-t-on conseillé d’autres formations qui y ressemblaient mais ne parvenaient pas à me faire ressentir les mêmes émotions ? Et nonn’est pas non plus un bon palliatif. Même si c’est le même chanteur, Marco Kehren, qui apparaît suret les deux EP suivants, je ne retrouve pas la même magnificence. Ici les pianos, les guitares, les frappes, les bruits ajoutés tels que le feu ou les cris de bébés, tout me pénètre dans son entier. Il paraît que le groupe a du matériel neuf à proposer, et la rumeur parle même d'une sortie en octobre 2017 d'un… On espère que le dinosaure va bien se réveiller !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

1997 - Supernal Music Doom Black Metal notes Chroniqueur : 10 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 6.67/10

plus d'infos sur Deinonychus

Doom... - Pays-Bas

écoutez Leviathan

tracklist 01. Chrysanthemums in Bloom 02. Revelation 03. My Days Until 04. Oceans of Soliloquy 05. Serpent of Old 06. Leviathan 07. The Fragrant Thorns of Roses 08. Birth and the Eleventh Moon

Durée : 43:21

parution 27 Octobre 2007

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Deinonychus

Mournument

2002 - My Kingdom Music

Essayez aussi Head of the Demon

Sathanas Trismegistos

2016 - Invictus Productions / The Ajna Offensive Celtic Frost

Monotheist

2006 - Century Media The Ruins Of Beverast

Rain Upon The Impure

2006 - Ván Records Latitude Egress

To Take Up The Cross

2014 - Art of Propaganda Mutilation Rites

Empyrean

2012 - Prosthetic Records