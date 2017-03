Chroniques » Sordide / Satan - Split Chronique Split (Split 7")





Cependant, « couche commune » ne signifie pas que chacun se choisit comme partenaire exclusif ! C'est ainsi que les Rouennais comme les Grenoblois font, sur le même lit, la nique à différentes formations. Côté Sordide, c'est Celeste qui en prend pour son grade lors d'un « Sauvage(s) » qui pique aux créateurs de Morte(s) Née(s) leurs parenthèses et leur exécution type « fuite en avant ». Sans volonté apparente de copier jusqu'à la trogne, le lien peut clairement se faire à l'écoute de ces guitares aussi ardentes qu'emportées, où la violence côtoie une certaine mélancolie quatre minutes durant. Un morceau qui montre en peu de temps ce que les Français sont capables de charrier de nerveux, tout en gardant les aspects punk, noise-rock voire groovy (cette basse parfaitement audible prise dans sa propre transe) qui constituent leur style et ce, sans jamais arrêter leur cavalcade. Bluffant(s).



Mais c'est à mon sens du côté de Satan que les acrobaties sont les plus impressionnantes. Deux titres, dont une reprise de Coil (« Frissonnes-tu ? »), où les diablotins s'essayent avec succès à la lourdeur, dans une montée en puissance atteignant des hauteurs psychédéliques lors de « Gloire à moi ». Ambiance de cloître baignant dans la nuit et une religiosité sale, ferveur grimpante explosant dans un moment dont le chaos évoque, d'une façon pouilleuse, le Fas d'un certain Deathspell Omega et prêche égoïste où la voix s'instaure comme seule maîtresse d'elle-même... La fessée est complète, au point de se prendre à rêver d'un longue-durée qui approfondirait les choses entraperçues ici.



Car le rideau se ferme vite, chacun s'endormant satisfait de ses exploits. Succès autant que succédané, ce split paraît se destiner, par son format modeste, exclusivement à ceux déjà piqués au vif par Sordide et Satan. Une œuvre qui, malgré les qualités déployées ici, flirte un peu trop avec l'anecdotique par sa durée courte, en somme. Toutefois, les amateurs d'un certain underground ne seront certainement pas déçus de leur achat, celui-ci s'habillant d'une édition qui n'a pas fait les choses à moitié, que ce soit dans les deux pochettes proposées ou les inserts à l'esthétique punk réussie. Aller, tout le monde sous la couette !







