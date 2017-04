Chroniques » Lethe - The First Corpse On The Moon Chronique The First Corpse On The Moon









Je crois que la note en dit long sur mon impression à propos de ce second album : "The First Corpse on the Moon" est une belle réussite qui ne manque finalement que d'un soupçon de personnalité pour que Lethe puisse se faire un nom au-délà de celui de Manes. Aussi beau que cruel, son ambiance vous captera dès les premières minutes pour ne plus vous lâcher, un voyage intergalactique au dessin funeste qu'on ne voudrait manquer pour rien au monde. Projet parallèle du couple Tor-Helge Skei / Anna Murphy, Lethe m'était apparu à la sortie de "When Dreams Become Nightmares" comme une entité éphémère, un délire du compositeur de Manes profitant de la voix puissante et sensuelle de la charismatique chanteuse d'Eluvetie pour proposer une vision nouvelle de sa musique. Il semblerait finalement que cette collaboration soit plus inspirante que prévue puisque la résurrection de Manes en 2013 n'a pas engendré de suite à l'heure actuelle, contrairement au premier album de Lethe. Étonnant donc que ce retour du duo suisso-norvégien que l'on n'attendait pas de si tôt. Ce qui l'est moins c'est la qualité de ce second album que l'on ne pouvait imaginer décevant. "When Dreams Become Nightmares" nous avait déjà donné un aperçu de ce qu'était en mesure d'engendrer un tel projet. Considéré comme du Manes au féminin, il s'en éloignait toutefois sur quelques aspects, proposant une musique plus linéaire, plus homogène et beaucoup plus tournée vers les émotions, rejoignant le combo Norvégien surtout par son aspect électronique et expérimental croisé à des sonorités rock/metal. Pour le coup, "The First Corpse on the Moon" se rapproche plus de la définition qu'on en faisait il y a 3 ans : si comme moi vous avez adoré "How The World Came to an End" (qui a déjà 10 ans...), vous devriez être conquis par le parfum délicieusement cynique et décadent de ce second essai qui délaisse la sensibilité parfois à fleur de peau de son aîné. Auparavant plutôt en retrait, le chant puissant de Asgeir vient désormais quasiment équilibrer la sensualité de celui d'Anna. Ce choix étonnant appuie cette volonté de sortir le projet de sa routine et apporte un grain de folie que le chant féminin ne parvenait pas à produire. Côté instrumentation, l'électronique recule légèrement au profit des guitares saturées qui elles se durcissent considérablement, devenant maîtresses de la plupart des moments. Contrairement à "When Dreams Become Nightmares" qui possédait quelques titres forts, ici tout se vaut tant l'ensemble est hétérogène. Il se peut que selon votre humeur vos préférences changent : la violence langoureuse de "My Doom", la sensualité de "Night", "With You" et du titre éponyme, le calme gelé d'"Exorcism", les errances de "Down into the Sun" et "Wind To Fire"...Je crois que la note en dit long sur mon impression à propos de ce second album : "The First Corpse on the Moon" est une belle réussite qui ne manque finalement que d'un soupçon de personnalité pour que Lethe puisse se faire un nom au-délà de celui de Manes. Aussi beau que cruel, son ambiance vous captera dès les premières minutes pour ne plus vous lâcher, un voyage intergalactique au dessin funeste qu'on ne voudrait manquer pour rien au monde.

