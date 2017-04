Chroniques » Holdaar - Твоя война Chronique Твоя война

(Your War)

HOLDAAR. Tu savais déjà ? Ah tu as déjà lu mes chros sur Times stretching in the sky (2014, 10/10) et VEGVISIR (dont on va reparler plus bas), une compilation de reprises des « plus grands groupes du black » dont IMMORTAL, ISENGARD, BURZUM, DARKTHRONE ou SUMMONING, mais aussi un album un peu à part, qui m’a semblé composé de vieilles pistes bien que ce soit à confirmer, Army of Winter.



HOLDAAR c’est un groupe passionnant et complexe. Il parvient à la fois à rester underground, à être devenu culte, à être méconnu, à être omniprésent sur Facebook, à puer des pieds, à forcer le respect, à avoir de la personnalité sans avoir rien inventé... En quelque sorte, c'est un groupe polémique bourré de contradictions, mais qui s’en nourrit pour s’inventer un style. Et c’est vrai que HOLDAAR ne dit rien à encore beaucoup d’entre vous, la distribution n’est pas fantastique et il faut avoir ses petites informations pour savoir où s'en procurer. Et une fois qu’on a trouvé, il faut vaincre son dégoût des labels et groupes affiliés à la "pire des idéologies" pour finaliser son achat. Oui, HOLDAAR se range dans le NS, cette branche qui a musicalement autant de sens que l’expression « black metal sataniste ». Non NSBM n’est pas une indication sur le style pratiqué mais sur une thématique, voire parfois tout juste une tentative de provocation ratée Le débat est toujours le même, la réponse restera inchangée, chacun d’entre nous restant éternellement sur sa position. Désapprobation totale de l’attitude ou acceptation niaise en invoquant le « respect de la liberté d’expression de chacun » ou en arguant que « c’est la musique qui compte, le reste je ne le vois pas ». Ma position à moi ? Encore ??? Bon, eh bien j’aime les groupes qui sont habités. Et pour être habités, ils doivent avoir une motivation forte, une motivation qui les inspire et leur donne des ailes. Et HOLDAAR continue depuis des années à être porté, à être lancé et à enchainer des albums à la qualité irréprochables ! Alors si c'est à cause de leurs opinions, tant pis, je prends quand même ce qui en découle.



Je ne suis pas le seul à baver devant la musique de Skilar Blackwings et les vocaux de Alexey Lapshov. Les deux compères ont une solide fan base et ont même fait l’objet d’une compilation, avec 12 groupes tous plus inconnus les uns que les autres. On y trouve tout de même TIVAZ et NAR MATTARU, mais ce sont bien les noms les plus connus, c’est dire... HOLDAAR a dû en être fier cependant, parce que c’est un groupe qui adore l’exercice de la reprise. Je parlais déjà plus haut de l’album The Secrets of the Black Arts – A Tribute to Black Metal Scene de 2016, mais ce n'était pas leurs premiers essais. Plusieurs albums ont contenu des hommages à BURZUM, FOREST ou IRON MAIDEN. Cette fois-ci il n’y en a pas. Juste 10 pistes originales bien dans la lignée des méfaits de HOLDAAR. C’est à dire une musique galopante inspirée par le black mais fortement saupoudrée de RAC, trempée légèrement dans le heavy, et accompagnée de claviers et d’instruments folkloriques. Un Melting pot génialement accordé. Les vocaux, quant à eux, sont à la russe, crachés à la gueule, dégueulés sur les chaussures, raclés au maximum. Le résultat se marie étonnamment bien. Du black metal épique qui flirte avec le pagan, le sympho et le folk, tout en laissant une sensation bien crade, pleine de testostérone maladive. La formation se permet tout et elle subjugue ! On trouve toujours le plaisir des mélodies excessives avec la violence excessive. Dur de bien mêler les deux et pourtant HOLDAAR y parvient, encore et toujours. Pourtant les claviers sont cheap ! Les mélodies peu originales. Pourtant leurs cris sont très nasillards ! Mais le mélange prend et l'ensemble est de la bombe. En plus, le visuel suit bien ! La pochette est classe non ?



Par contre petit bémol pour les gros fans, ils connaissent déjà la moitié des pistes s’ils ont comme moi acquis le split avec VEGVISIR. Les 5 pistes de ce dernier y ont été intégrées. C’est en soi une bonne nouvelle pour ceux qui n’avaient pas achetés le split, ils peuvent ainsi s’en éviter l’achat et se contenter de ce « nouvel » album.



2017 - More Hate Productions Black Metal épique et RAC notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.33/10

plus d'infos sur Holdaar

Black Metal épique et RAC - Russie

écoutez Slaven's Battle

tracklist 01. Eurasian Moloch 02. Russia Is Not Rus 03. Varangian Fate 04. Mannerheim 05. The Return 06. Unknown Soldier 07. Star and Cross 08. Blood on Altar 09. Slaven's Battle 10. Wild Hunt

Durée : 44:05

parution 11 Janvier 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Holdaar

Aegishjalmur

2015 - More Hate Productions Holdaar

Времена Уходящие В Небо

(Times stretching in the sky)

2014 - More Hate Productions

