Avec la sortie de son premier album paru l’année dernière sur le label Vault Of Dried Bones, les Suisses de Eggs Of Gomorrh semblent enfin décidés à passer à la vitesse supérieure. Pas trop tôt diront certain, surtout lorsque l’on sait que le groupe qui s’est formé en 2008 n’a sorti qu’une seule démo avant cela... Souhaitant probablement capitaliser sur ce regain d’activité, le trio sera également en tournée en Europe au mois d’octobre en compagnie d’Archgoat, Svartidaudi et Bölzer. Nul doute qu’une telle affiche devrait lui offrir une visibilité inespérée.



Intitulé Rot Prophet, cet album nous est présenté par le label canadien comme le premier véritable enregistrement de Eggs Of Gomorrh. Celui-ci fait pourtant suite à une démo autoproduite intitulée elle-aussi Rot Prophet sur laquelle on retrouve trois des titres de ce premier album. N’ayant encore jamais posé mes oreilles sur celle-ci, j’imagine que la production et l’exécution n’était plus du goût de la formation qui a semble-t-il souhaité faire table-rase du passé.



Discrète mais efficace, la scène suisse n’a jamais eu à rougir de ses formations (Hellhammer, Celtic Frost, Samael, Coroner, Darkspace, Bölzer, Requiem, Algebra, Near Death Condition...). Et pour le coup, Eggs Of Gomorrh ne failli pas à la règle grâce à un Black Metal particulièrement virulent qui rappelle quelque peu la scène canadienne (Conqueror, Revenge…) mais aussi et surtout la scène sud-américaine dans ce qu’elle a de plus agressif et bestial (on pense pas mal aux Chiliens de Slaughtbbath). Ne cherchez donc pas chez ce trio une once d’originalité ni de finesse car vous n’en trouverez pas. Du début à la fin, Eggs Of Gomorrh passe l’essentiel de son temps à pilonner sans autre motivation que celle de tout détruire sur son chemin. Un passage à tabac dans les règles de l’art qui n’épargnera personne.

Pour l’aider dans cette campagne de destruction massive, le groupe a fait le choix d’une production plutôt naturelle (ah les délices de cette caisse claire qui claque) rendant ainsi l’écoute relativement aisée, notamment pour tous ceux qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de Black Metal frénétique. Les riffs, s’ils semblent tout de même un petit peu en retrait, n’en demeurent pas moins facilement assimilables, chose qui est loin d’être le cas chez beaucoup de groupes aux productions denses et hermétiques.

Alors que les blasts pleuvent sans presque jamais discontinuer, les riffs possèdent quant à eux ce caractère répétitif qui rend le propos de Eggs Of Gomorrh tout aussi aliénant que celui de ses contemporains. Mais, aidés par cette production moins hermétique, les mélodies réussissent toujours à se détacher et ainsi produire l’effet escompté d’une manière souvent plus évidente et plus immédiate. On remarquera également que le trio n’hésite pas à apporter quelques variations discrètes mais bienvenues à son Black bestial en faisant évoluer son riffing ou bien tout simplement sous forme de breaks redoutables. Un moyen sur et efficace pour rompre avec cette approche fatalement linéaire, défaut régulièrement pointé du doigt dans ce genre de vision jusqu’au-boutiste. Enfin, comme si le groupe cherchait à compenser la relative lisibilité de sa production, difficile de ne pas mentionner l’apport du chant sur l’atmosphère sale et étouffante dans laquelle baigne Rot Prophet. Cette voix arrachée, malade et surtout dégueulant de saturation apporte un côté complétement fou et encore un peu plus intense à l’ensemble. Certes, ce timbre n’a rien de remarquable en soit mais l’exécution est ici des plus convaincantes.



Face à une telle déferlante de violence, l’auditeur n’aura pas d’autre choix que de recevoir les coups en attendant que les choses se passent. Vingt-six minutes éprouvantes et en même temps particulièrement jouissives qui devraient donner le sourire à tous les amateurs de Black bestial digne de ce nom. Pas de révolution chez Eggs Of Gomorrh mais un sens de la précision et du travail bien fait qui va ainsi les rendre incontournables pour quiconque goûte à ce genre de délices vicieux et amers. Ils se sont fait attendre mais le résultat est clairement à la hauteur.

