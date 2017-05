Chroniques » Ascended Dead - Abhorrent Manifestation Chronique Abhorrent Manifestation

Comme beaucoup de ces labels des années 90 devenus aujourd’hui de grosses machines à l’intérêt particulièrement limité, peut-être poserons-nous un jour un regard nostalgique sur Dark Descent Records et Invictus Productions avec le souvenir de sorties certainement pas aussi historiques que celles d’Earache ou Roadrunner en leur temps mais néanmoins d’une qualité survolant le plus souvent la concurrence. En espérant toutefois que ce triste jour n’arrive jamais, les deux structures continuent de proposer des albums éligibles aux plus hautes places des bilans de fin d’année. Une constante qui, pour le moment, ne semble pas prêt de changer.



Le groupe qui nous intéresse aujourd’hui est californien et nous vient de San Diego. Formé en 2011, Ascended Dead a sorti une démo et un EP (paru chez Blood Harvest) réunis l’année dernière sous la forme d’une compilation autoproduite intitulée Ritus Mortuus que je n’ai malheureusement pas eu le temps de chroniquer avant la sortie chez Dark Descent et Invictus Productions d’Abhorrent Manifestation. L’artwork quelque peu chargé de ce premier album à quant a lui été confié à un certain Kyle Bowen dont on pouvait déjà retrouver le travail sur la démo Demo I (Ascended Dead).



Si aujourd’hui Ascended Dead ne vous dit pas grand-chose, sachez tout de même que l’on y retrouve Charlie Koryn, jeune batteur de 23 ans, ex-Ghoulgotha, ayant intégré l’année dernière les rangs de Funebrarum et Necrosic (jeune formation dans laquelle on retrouve, excusez du peu, des membres d’Autopsy, Ghoul, Extremity...) ainsi que Kevin Schreutelkamp des redoutables Weregoat et Ritual Necromancy. Autant vous dire que les Californiens ne sont pas là pour enfiler des perles et nous conter fleurette.

C’est même plutôt tout le contraire quand on voit la p@$! de branlée infligée ici en l’espace d’une dizaine de titres. A fond de cale de la première à la dernière seconde, Ascended Dead n’entend épargner personne, infligeant ainsi à tous ceux qui oseront poser leurs oreilles sur ce premier album un Death Metal chaotique d’une rare intensité. Il n’y a finalement que l’excellent titre instrumental et acoustique "Dormant Souls" aux sonorités hispanisantes des plus rafraichissantes pour venir apaiser les hostilités lancées par un Ascended Dead particulièrement enragé et belliqueux. Une offensive menée à coup de séquences épileptiques où la batterie du jeune Charlie ne cesse de pilonner de tous les côtés. Un matraquage ininterrompu et absolument imprévisible qui finit par donner le tournis. Ce n’est pas compliqué, on a l’impression de se faire maltraiter du début à la fin sans jamais comprendre ce qui nous arrive. Blast, blast, break, cymbales, blast... Tout le temps, partout, à fond la caisse et sans jamais discontinuer.



Une déferlante de brutalité appuyée par des riffs particulièrement vicieux qui vont venir nous poncer les oreilles à la manière des Australiens de Cemetery Urn dans une succession de notes exécutées à toute berzingue. Mais en dépit de cette impression de chaos perpétuel qui règne à l’écoute d’Abhorrent Manifestation, on ne peut qu’être impressionné par la précision et la relative fluidité avec laquelle les morceaux se déroulent et s’enchainent. Car bien que le sentiment d’être passé dans le tambour de à la machine persiste au fil des écoutes, ces dernières passent comme une lettre à la poste, en toute facilité. Incisives et tout en nerfs, les guitares de Jon Reider et Ian Lawrence sont effectivement servies par une production abrasive et naturelle qui confère au groupe toute la puissance nécessaire pour imposer ses compositions par la force et la violence mais sans aucune véritable contrainte. Une cadence extrêmement soutenue qui se ressent jusque dans la durée des morceaux qui n’excèdent (presque) jamais les cinq minutes. Et ce n’est pas ces quelques soli tout aussi chaotiques ou bien ce growl arraché et dégueulé aux oreilles de l’auditeur qui vont venir calmer les ardeurs d’un groupe remonté contre la Terre entière.



Inutile de tourner davantage autour du pot, ce premier album d’Ascended Dead est une mise au point brutale et sauvage qui va vous écraser le visage au sol et ne jamais relâcher la pression. Une démonstration de force à coup de riffs et autres blasts épileptiques. Une leçon de violence dans ce qu’elle a de plus aboutie et jouissive. Car s’il est clair que vous aurez à souffrir à l’écoute d’Abhorrent Manifestation, tentant désespérément de reprendre votre souffle, il ne fait aucun doute que vous chercherez à y revenir inlassablement, par pur plaisir. Addictif.

