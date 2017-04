Chroniques » Hierophant - Mass Grave Chronique Mass Grave

Peste, et mon intérêt est remonté en flèche. Car Peste commençait à méchamment jouer dans la cour du death puant le soufre et la sueur.



Et Mass Grave continue sur cette voie, s'y enfonce même, se noyant à grands cris dans ce nouveau courant. Il réussit l'exploit de résumer son propos en une première piste de quarante secondes au titre évocateur, 'Execution Of Mankind'. Quarante secondes de pur chaos, de blasts dévastateurs et de riffs d'abord à peine déchiffrables, puis franchement death, et les présentations sont faites. Comment ça, vous devez y aller ? Les festivités ont à peine commencé !



En tout cas, que vous restiez là ou pas, Hierophant continue son carnage en règle. Les influences -core ont à peine place à être mentionnées ici, tant tout est écrasé par le death, entre riffs de 36 tonnes, étouffés bien sentis et lignes mélodiques (très, très fugitives, mais tout de même) semées çà et là. 'Forever Crucified' s'autorise tout de même un semblant de breakdown à 1:00, s'abattant de tout son poids sur l'auditeur.

Le temps de remettre votre cerveau en place (avec le headbang, ça glisse vers l'avant), et les italiens changent de ton. Avec le titre éponyme un mid-tempo fait son entrée, sans calmer le jeu pour autant : en ralentissant le rythme, Hierophant se fait oppressant, écrasant, presque funéraire, gagnant en poids ce qu'il perd en vitesse. Les riffs de 'Mass Grave', 'In Decay' et 'Sentenced To Death' ont même un côté majestueux, planant au-dessus de vous de leurs ailes sombres, vous donnant l'impression de marcher sans but dans le glauquissime cimetière de la pochette. La grande classe, quoi.



Alors oui, tout le monde le pense, donc on va le dire : Hierophant prend depuis Peste la direction du Nails nouveau, dérivant de ses tendances crust presque d-beat pour un death/thrash sans concessions, avec cependant deux ans d'avance sur le Todd Jones trio, et en s'éloignant encore plus que les américains de leur passé hardcore. Mass Grave n'est autre que l'aboutissement de ces nouvelles avancées, et c'est une sacrée branlée, qui ne ralentit le tempo que pour vicieusement laisser ses riffs s'infiltrer et poser ses ambiances comme un brouillard acide.

La production sert parfaitement ce but, les guitares sont massives et organiques, la basse fait son boulot poisseux à l'arrière et la batterie sonne bien naturelle, semblant subir autant qu'elle matraque. La voix se fond dans le mix, audible sans être trop en avant, vomissant ses insanités à grands jets de growls d'outre-tombe tout droit sortis de la grotte la plus humide que vous puissiez vous figurer. Et encore, cette comparaison à rallonge ne rend pas justice au grizzly décharné qui enrage tout au long du disque.



C'est intense et chargé ras la gueule, mais le format très court de l'album met fin à nos souffrances avant tout sentiment de lassitude ou de trop-plein. La lancinante dernière piste 'Eternal Void' laisse place à un long moment de bourdonnement artificiel, qui s'allie parfaitement au néant ébété dans lequel on flotte après une telle raclée.



Si il y a une leçon à retenir ici, c'est celle-ci : quand un groupe fait appel à Paolo Girardi pour son artwork, c'est que ça va chier. Le combo italien de Hierophant avait déjà été abordé sur Thrasho, à l'occasion de son premier disque éponyme plutôt prometteur, puis de Great Mother : Holy Monster , qui avait un peu déçu en se fondant parmi le brouillard de groupes crust/hardcore existant déjà. Seulement, depuis est apparu, et mon intérêt est remonté en flèche. Carcommençait à méchamment jouer dans la cour du death puant le soufre et la sueur.Etcontinue sur cette voie, s'y enfonce même, se noyant à grands cris dans ce nouveau courant. Il réussit l'exploit de résumer son propos en une première piste de quarante secondes au titre évocateur, 'Execution Of Mankind'. Quarante secondes de pur chaos, de blasts dévastateurs et de riffs d'abord à peine déchiffrables, puis franchement death, et les présentations sont faites. Comment ça, vous devez y aller ? Les festivités ont à peine commencé !En tout cas, que vous restiez là ou pas, Hierophant continue son carnage en règle. Les influences -core ont à peine place à être mentionnées ici, tant tout est écrasé par le death, entre riffs de 36 tonnes, étouffés bien sentis et lignes mélodiques (très, très fugitives, mais tout de même) semées çà et là. 'Forever Crucified' s'autorise tout de même un semblant de breakdown à 1:00, s'abattant de tout son poids sur l'auditeur.Le temps de remettre votre cerveau en place (avec le headbang, ça glisse vers l'avant), et les italiens changent de ton. Avec le titre éponyme un mid-tempo fait son entrée, sans calmer le jeu pour autant : en ralentissant le rythme, Hierophant se fait oppressant, écrasant, presque funéraire, gagnant en poids ce qu'il perd en vitesse. Les riffs de 'Mass Grave', 'In Decay' et 'Sentenced To Death' ont même un côté majestueux, planant au-dessus de vous de leurs ailes sombres, vous donnant l'impression de marcher sans but dans le glauquissime cimetière de la pochette. La grande classe, quoi.Alors oui, tout le monde le pense, donc on va le dire : Hierophant prend depuisla direction du Nails nouveau, dérivant de ses tendances crust presque d-beat pour un death/thrash sans concessions, avec cependant deux ans d'avance sur le Todd Jones trio, et en s'éloignant encore plus que les américains de leur passé hardcore.n'est autre que l'aboutissement de ces nouvelles avancées, et c'est une sacrée branlée, qui ne ralentit le tempo que pour vicieusement laisser ses riffs s'infiltrer et poser ses ambiances comme un brouillard acide.La production sert parfaitement ce but, les guitares sont massives et organiques, la basse fait son boulot poisseux à l'arrière et la batterie sonne bien naturelle, semblant subir autant qu'elle matraque. La voix se fond dans le mix, audible sans être trop en avant, vomissant ses insanités à grands jets de growls d'outre-tombe tout droit sortis de la grotte la plus humide que vous puissiez vous figurer. Et encore, cette comparaison à rallonge ne rend pas justice au grizzly décharné qui enrage tout au long du disque.C'est intense et chargé ras la gueule, mais le format très court de l'album met fin à nos souffrances avant tout sentiment de lassitude ou de trop-plein. La lancinante dernière piste 'Eternal Void' laisse place à un long moment de bourdonnement artificiel, qui s'allie parfaitement au néant ébété dans lequel on flotte après une telle raclée.Si il y a une leçon à retenir ici, c'est celle-ci : quand un groupe fait appel à Paolo Girardi pour son artwork, c'est que ça va chier.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2016 - Season of Mist Brutal death avec du hardcore dans le fond notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (15) 6.57/10

plus d'infos sur Hierophant

Brutal death avec du hardcore dans le fond - Italie

écoutez Hymn of Perdition

Execution of Mankind

Forever Crucified

Mass Grave

Crematorium

In Decay

Sentenced to Death

The Great Hoax

Trauma

Eternal Void

tracklist 01. Hymn Of Perdition 02. Execution Of Mankind 03. Forever Crucified 04. Mass Grave 05. Crematorium 06. In Decay 07. Sentenced To Death 08. The Great Hoax 09. Trauma 10. Eternal Void

Durée : 00:30:40

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Hierophant

Great Mother : Holy Monster

2013 - Bridge Nine Hierophant

Hierophant

2010 - Demons Run Amok Entertainment