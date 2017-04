Chroniques » Keiser - The Succubus Chronique The Succubus

Qui pense qu’il n’y a que le noir qui soit effrayant ne s’est jamais égaré dans une jungle luxuriante. Sous la canopée qui masque le ciel, c’est le grand vert qui domine. Difficile de deviner si c’est le matin, l’après midi ou le soir. Difficile de retrouver son chemin. Tous les arbres se ressemblent, on distingue à peine le sol des fondrières, des bêtes venimeuses se cachent dans tous les recoins. Là, au loin apparaît une petite cabane. Est-ce un refuge, un abri ou l’antre de la bête immonde dont le souffle chaud vous caresse la nuque ? Voici la jungle maudite qu'évoque la superbe illustration de The Succubus , debut album du duo norvégien de Black Metal KEISER.



Oui, Mikael Aasnes Torseth et Geir Marvin Johansen viennent du pays où est né le Black Metal, mais les deux garçons originaires de Levenger revendiquent des influences variées allant du Folk Rock au Thrash en passant par le Blues et le Punk. Ces influences insufflent à leurs création un climat particulier. La puissance dévastatrice d’un blast beat et d’un chant écorché sont compensés par la poésie langoureuse d’une guitare acoustique, de discrètes nappes de claviers ou de choeurs gospelisants. On pourrait craindre le cocktail aventureux, mais force est de constater que la bouture prend plutôt bien, le gang osant des sorties de route maîtrisée en gardant bien comme trame de fonds un Black Metal bien rugueux.

“Darkness can be found in most forms of music, in black metal as well as blues and progressive rock. We wish to unite the darkness and evil in the music that enthralls us in late, dark hours and use it to create our own, dark world. We are fascinated by the many weaknesses of man, something which serves as great inspiration when we are composing our music. We are honest as writers and composers, and the music is always in focus.”



Cet album original, frais et plein de bonnes vibrations est magnifié par une prod aux petits oignons qui en fait ressortir tous les bons côtés. Cette prod n’abuse pas d’effets encombrants, se contentant d’ajouter un peu d’écho sur la voix, un peu de profondeur sur la rythmique, de la sécheresse sur les parties acoustiques en donnant à l’ensemble une sonorité tantôt organique et humide comme un marigot, tantôt poussiéreuse et crissante comme un vent d’été. The Succubus est un disque de Black Metal qui sort des sentiers battus sans renier l’héritage des grands anciens, même si les morceaux les plus bluffants sont justement ceux mélangeant les ambiances, laissant parfois le Black de côté au profit d’une construction plus bluesy comme “The Succubus”, “The Malevolent” ou “Pandemic Herb”.



Oserez-vous pousser la porte de la cabane au fonds du vallon, soulever le rideau de perles et pénétrer dans la masure ?

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Keiser

Black Metal - Norvège

tracklist 01. Morbid Manifestation 02. The Malevolent 03. White Shadows 04. World Collide 05. Into The Abyss 06. Pandemic Herb 07. Eye Of Syphilis 08. The Succubus 09. Vultures

Durée : 46 min.

Essayez aussi Deathspell Omega

Fas

(Ite, Maledicti, in Ignem Aeternum)

2007 - Norma Evangelium Diaboli Hate Forest

Battlefields

2004 - Supernal Music Clandestine Blaze

New Golgotha Rising

2015 - Northern Heritage Vinterland

Welcome My Last Chapter

(Wings Of Sorrow)

1996 - No Fashion Records Mörk Gryning

Tusen År Har Gått

1995 - No Fashion Records