Vingt-deux ans de carrière et pas un seul album de Wolfbrigade chroniqué ici sur Thrashocore. Triste constat pour l’un des groupes de Crust les plus efficaces qu’ai porté la prolifique scène scandinave. La sortie il y a quelques jours de son neuvième album était donc l’occasion idéale pour enfin dresser quelques lignes au sujet d’une formation qui, au même titre qu’un Skitsystem ou un Anti-Cimex, mérite très clairement de figurer dans nos colonnes.

Paru pour la seconde fois consécutive sur Southern Lords Records, ce nouvel album intitulé Run With The Hunted est aujourd’hui illustré par Karmazid (Urfaust, Venefixion, Wederganger...). Malgré de très fortes similitudes avec les artworks passés, cette couleur rouge ainsi que ce coup de crayon plus sombre et incisif rendent la chose enfin digne d’intérêt là où les travaux précédents étaient, il faut bien l’avouer, un brin convenus.



En activité depuis 1995, d’abord sous le nom de Wolfpack, les Suédois ont essuyé tout au long de cette période de nombreux revers (changement de line-up, maladie, hiatus...) allant même jusqu’à cesser toute activité entre 2004 et 2007. Autant de moments compliqués qui n’ont pourtant pas réussi à entacher cette rage, cette énergie et cette puissance qui caractérisent depuis plus de vingt ans la musique de Wolfbrigade.



Bouclé en moins de trente minutes, Run With The Hunted reprend absolument toutes les ficelles d’un genre balisé à l’extrême. Une approche simple mais radicale qui n’a pas vraiment évolué depuis le début des années 80 et l’émergence de formations telles que Discharge, Asocial, Amebix ou The Varukers. On retrouve ainsi tout ce qui caractérise le style à commencer par de savoureux riffs Punk/Hardcore ultra speed, une batterie survoltée enchainant les séquences de tchouka-tchouka et autres d-beat des familles, des mélodies amères et absolument épiques ("Warsaw Speedwolf", "No Reward", "Kallocain" et cette espèce de flamboyance d’une autre temps, "Feral Blood" ou encore "Under The Bell") ainsi qu’une voix arrachée assénant des paroles toujours aussi sombres et désespérées. Rien de neuf dans tout cela mais un savoir-faire bien réel qui aujourd’hui encore n’est plus à démontrer. Efficace de bout en bout, ce nouvel album de Wolfbrigade n’est rien d’autre qu’une puissante décharge électrique balancée en plein cœur, un brûlot Punk/Hardcore joué par des Hardos qui ont probablement passés leur jeunesse à écouter trop fort les albums de Motörhead et Entombed (à l’image de ces moments de pur rock’n’roll que sont "Nomad Pack" à 1:17, "Kallocain" à 1:53 ou encore ce riffs principal de "Return To None" à se frapper la tête contre les murs...), des gamins animés par une hargne sincère et qui, vingt-ans plus tard, continuent de porter bien haut l’étendard d’un genre qu’ils ont eux-mêmes fait perdurer.



Aidé par une production particulièrement solide (alliant puissance et rugosité) signée du duo Fredrik Nordström et Henrik Udd (Fredman Studio) et du célèbre Tomas Skogsberg (Sunlight Studio), Wolfbrigade assoit sans conteste sa supériorité dans un genre quelque peu délaissé par les grosses pointures scandinaves (une dizaine d’années que Disfear et Skitsystem n’ont plus rien sorti...). Si Run With The Hunted ne surprendra absolument personne, ses compositions ultra efficaces, ce rythme particulièrement soutenu et pourtant varié et surtout cette rage inextinguible en font un véritable défouloir à prendre tel quel, sans prise de tête. Un disque en forme d’uppercut et dont la sentence ne tarde pas à tomber. Victoire par KO.

2017 - Southern Lord Recordings Crust notes Chroniqueur : 8 / 10

tracklist 01. Nomad Pack (02:14) 02. Warsaw Speedwolf (2:34) 03. Lucid Monomania (02:22) 04. No Reward( (02:34) 05. Kallocain (04:18) 06. Return To None (02:31) 07. War On Rules (01:57) 08. Feral Blood (01:58) 09. Under The Bell (02:59) 10. Dead Cold (03:25)

line up Micke Dahl / Chant

Erik Norberg / Guitare

Jocke Rydbjer / Guitare

Johan Erkenvåg / Basse

Tommy Storback / Batterie

