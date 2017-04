Chroniques » Smash Hit Combo - Playmore Chronique Playmore

Il y a des groupes pour lesquels on a le coup de foudre immédiat et d’autres qu’on apprend à aimer avec le temps. Il y a des groupes qu’on adore ou qu’on déteste mais qui ne laissent pas indifférent. Il y a des groupes qui revendiquent l’influence des pères fondateurs du Metal et d’autres dont l’histoire démarre avec Limp Bizkit.



Smash Hit Combo est un quintet de Rapcore pas comme les autres. Il a développé un univers personnel et inédit et qui rénove en profondeur l’édifice du Metal de papa. SHC ne se contente pas de passer une couche de peinture et changer la moquette, il casse les vieux murs de brique et bâtit une nouvelle maison en béton brut, peinte tout en blanc. Il y met des écrans géants, des consoles et des frigos pleins de vodka dans toutes les pièces.



Cinq mecs, entre 25 et 30 ans, pas vraiment décidés à grandir, et qui ont pourtant déjà vécu bien plus de choses qu’une bonne partie des quadras que je connais. Ils ont fondé un groupe, sorti trois albums autoproduits (et deux EP), créé leur propre label, leur propre boîte de prod, tourné des dizaines de vidéos (et attention, je parle pas de montages foireux comme on en voit par centaines sur Youtube mais de clips scénarisés alliant créativité, cohérence avec leur univers et maîtrise technique), tourné dans une bonne partie de l’Europe, au Canada, en Russie et au Japon, bu plus de vodka qu’une communauté de bûcherons russes et réuni une solide fanbase.



Smash Hit Combo, ce n’est pas juste un groupe de Metal, c’est un concept. Des mecs qui osent les lyrics en français, qui mélangent sans complexe Metal, Rap, HxC et Djent. Des mecs qui innovent, mettent leurs couilles sur la table et assument à 200% leur spécificité.

Des mecs capables de déclarer en interview :

“L'archétype du vieux groupe c'est SLAYER, Je trouve que c'est chiant, ils ont jamais changé. On se sentira vieux à partir du moment où on dira "c'était mieux avant, la musique", pour moi les vieux groupes c'est ceux qui n'ont pas réussi à évoluer et qui vont avoir le discours de "mon époque c'était la meilleure et la tienne elle est nulle". Je pense que c'est à ce moment que tu devient un musicien fainéant. Tu te reposes sur tes acquis et évoluer ça ne sert plus à rien parce que ton époque c'est la meilleure. Alors que non, ce n'est pas ça. La musique elle change et si t'es pas là pour changer avec, les gens ne s'intéressent plus à ta musique. Ou alors tu es une icône qui a créé un mouvement et tu peux te permettre ce genre de discours.”



Pour vous faire une idée par vous-même, leur troisième album, Playmore, sorti en 2015 est à ce jour le projet le plus abouti des alsaciens. C’est un disque consacré au temps qui passe et aux responsabilités qu’on doit prendre quand on passe le difficile cap de l’âge adulte. Car tu le sais, toi qui as eu trente ans il y a peu, vieillir ça fait parfois un peu chier. Tous tes potes se rangent, trouvent un job, font des mômes et arrêtent de faire la fête, tu commences à te remettre en question, tu traverses la crise de la trentaine. Un passage de l’insouciance à une vie de responsabilités. Mais comme Smash Hit Combo n’est pas un groupe pour emo dépressifs, le gang nous dispense d’une énième complainte aussi mielleuse qu’une oreille mal lavée. Retro gammers branchés Jap’anim, Otaku et tout le tremblement, le gang multiplie les références à leur univers de prédilection. Leurs chansons sont une collection de citations et de punchline tirées de l’univers Geek. Le jeu vidéo n'est pas juste un prétexte à quelques rimes, c'est le motto de SMASH HIT COMBO. Depuis Next Level, la démo de 2005, le gang observe le monde à travers le filtre du jeu. Playmore, c'est une musique qui ressemble à l'univers qui l'a inspirée. On se croirait dans un film de Zack Snyder ou des frères Wachowski Des explosions, de la violence, un groove qui repose sur les sensations et les chocs, un rythme syncopé, saccadé, asynchrone. Guitares et basses saturées, batterie triggée, son compressé. Le contraire d'une musique reposante. Les lyrics sont en français, alternant screaming, growl et chant clair. La multiplication des voix ne nuit pas à l'intelligibilité, au service de textes justes, bourrés de références ("Time Attack") et pas dénués d'humour.



Ne nous voilons pas la face, le son de Smash Hit Combo n’est pas fait pour toutes les oreilles. Le Rapcore c’est spécial, le Djent c’est spécial, c’est le genre qu’on aime ou qu’on déteste. Cependant, si vous me demandez vers quoi le Metal pourrait évoluer dans les années à venir, je pense qu’une partie de la réponse tient dans les compos de Smash Hit Combo.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2015 - Dark Tunes Rapcore notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (7) 8.04/10

plus d'infos sur Smash Hit Combo

Rapcore - France

écoutez Plan B

Quart de siècle

vidéos Plan B

Smash Hit Combo

Extrait de "Playmore" Quart de siècle

Smash Hit Combo

Extrait de "Playmore"

tracklist 01. In Game 02. Sous Pression 03. Baka 04. Quart de siècle 05. Time Attack 06. B3T4 07. Animal Nocturne 08. Déphasé 09. Le vrai du faux 10. Irréversible 11. 48h bonus track : Plan B

Durée : 42 min.

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Body Count

Body Count

1992 - WEA