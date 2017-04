Chroniques » Lamb Of God - The Duke Chronique The Duke (EP)





Quand LAMB OF GOD publie le premier EP de sa longue carrière en 2016, il y a quelque chose qui cloche. Certes le dernier album, VII : Sturm Und Drang est paru dix huit mois auparavant et il est encore un peu tôt pour lui donner une suite (les yankees observant plutôt un intervalle de trois ans entre deux opus), mais le quatuor n’a jamais sorti un seul EP, y compris dans la période de vache maigre de BURN THE PRIEST. Qu’est-ce qui a bien pu les décider ?



L’histoire de l’EP, The Duke c’est l’histoire de la chanson titre. Elle a été écrite par Randy Blythe en hommage à un fan mort d’une leucémie à 35 ans. Si vous êtes intéressés, le chanteur raconte l’histoire en détails sur VII : Sturm Und Drang, le chanteur vraiment ému par cette histoire propose à Wayne d’écrire un texte qui pourrait figurer dans une chanson de LAMB OF GOD. Malheureusement, le garçon meurt avant d’avoir mené le projet à son terme. Randy Blythe décide donc d’écrire à son tour une chanson inspirée des échanges qu’il a eus avec Wayne. Une chanson à la fois triste et optimiste que le blond frontman interprète dans un émouvant mélange de chant clair et de screaming un peu moins énervé que d’habitude. Oh, rassurez-vous, on est plus proche de la prestation de Peter Dolving sur RevolverR que des atermoiements mièvres à la KILLSWITCH ENGAGE. Le titre est une vraie réussite, les paroles sont bien choisies et le recours au chant clair révèle une facette jusqu’alors inédite de la palette de Randy Blythe. Musicalement parlant, les compos ne sont pas d’une originalité folle. C’est du classique de chez classique, jusqu’au petit solo de gratte d’une banalité à pleurer. Heureusement, le titre n’est pas mixé comme les gros parpaings habituels de LOG. La sonorité naturelle, organique, donne à ce titre une coloration particulière, vraiment très éloignée de ce à quoi le gang nous a habitués. C’est pour cette raison que le morceau, enregistré lors des sessions de VII : Sturm Und Drang, ne figure pas sur l’album. Le groupe a pensé qu’il ne s’intégrait pas dans la tracklist et qu’il y arriverait comme une couille dans le potage. Voila pourquoi “The Duke”, remisé pendant dix huit mois, bénéficie d’une sortie sur un EP dédié.



Oui mais voila, un EP, ce n’est pas juste une chanson, et pour garnir la galette, le gang a choisi quatre compagnons de route qui s’ajustent aussi mal à la chanson titre qu’une verrue sur le cul de Miss Univers. Il y a d’abord “Culling” un inédit sans envergure dont le seul intérêt est de souligner la spécificité de “The Duke”. “Culling” ne jurerait sur aucun des albums de LAMB OF GOD tant le titre est passe-partout. Viennent ensuite trois enregistrements live d’extraits du dernier album réalisés au Rock Am Ring et à Bonaroo pendant la tournée VII : Sturm Und Drang. Ces chansons nous rappellent que c’est sur scène que le groupe prend tout son sens, quand il vomit sa colère devant un parterre de metalleux en sueur.



2016 - Nuclear Blast Groove Metal notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (10) 3.6/5

plus d'infos sur Lamb Of God

Power/Thrash Moderne - Etats-Unis

écoutez The Duke

tracklist 01. The Duke 02. Culling 03. Still Echoes (live from Rock Am Ring) 04. 512 (Live from Bonnaroo) 05. Engage The Fear Machine (Live from Bonnaroo)

Durée : 22 min.

voir aussi Lamb Of God

Ashes Of The Wake

2004 - Epic Records Lamb Of God

Wrath

2009 - Roadrunner Records Lamb Of God

Sacrament

2006 - Epic Records