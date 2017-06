Chroniques » Final Drive - Dig Deeper Chronique Dig Deeper

Actif et indépendant depuis 2001, FINAL DRIVE est l'archétype du groupe de Groove Metal américain dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. A l'instar de leurs compatriotes de TEXAS HIPPIE COALITION, le gang évolue dans l'entre deux eaux de la grosse renommée exclusivement locale. Et bien que leurs compos ne soient pas vraiment originales et leurs albums parfois bancals, ces groupes indépendants et locaux sont de mon point de vue beaucoup plus authentique et sincère que d'autres formations plus renommées se revendiquant du Groove Metal mais l'ayant abandonné depuis bien longtemps au profit d'un Metalcore calibré et sans saveur, comme HELLYEAH.



Le Groove Metal est une variation du Thrash Metal plus directe et moins technique parfois appelé Neo Thrash : un son mastoc, reposant sur l'effet de vague des percussions (le fameux groove), pas de soli, un chant agressif, quoique pas forcément hurlé, quelque chose de brutal, éminemment Metal. Du fait de ses origines, le Groove est un sous-genre qu'il m'est difficile de ne pas associer aux Etats-Unis. C'est en quelques sortes du Thrash pour rednecks, une musique moins complexe, des textes plus bas du front, des plaisirs simples. Malgré la tentative du label Roadrunner de faire passer LAMB OF GOD pour les nouveaux PANTERA, l'âge d'or du Groove Metal s'est terminé avec le split du gang des frères Abbott. Aujourd'hui, le Groove Metal est un sous courant essentiellement américain, voire etatsunien. A l'instar du Hardcore des années 80, le Groove Metal traduit à merveille la violence du peuple américain.



Dig Deeper, le cinquième album de FINAL DRIVE est de cette engeance. En dix chansons et trente minutes, le quatuor nous en met plein la gueule. "This Is How", "Built To Break", "The Last Time", "Six Feet Down etc... tous les morceaux sont taillés dans le même roc. Le registre de prédilection du combo, c'est la grosse mandale sans préliminaires. Vous voyez le genre : violent, brutal, direct et sans fioritures. Pas d'introductions, on entre directement dans le vif du sujet avec des riffs en mode uppercut, le fameux groove de la rythmique et un chant à l'avenant qui gueule des lyrics réalistes et pessimistes. Les quelques petits soli qui viennent éclairer la préparation sans être d'une créativité folle sont bien exécutés et juste calibrés comme il faut pour ne pas déséquilibrer les compos concentrées et brèves jouant sur l'effet de blast ("Six Feet Down", "Want It All", "Life Decided", "Beneath Us") . Au rayon des peut mieux faire, on peut déplorer un son de caisse claire assez laid et une certaine répétitivité dans la recette mais ceci mis à part, la galette des ricains se déguste bien.



Album de facture très classique, Dig Deeper a les défauts de ses qualités. De prime abord, j'ai été séduit par son côté rentre dedans et sans chichis, ça envoie et c'est jouissif. A la longue cependant, la redite dans la forme (couplet, refrain, pont etc.) et le fonds (mêmes riffs, mêmes tempi, mêmes intonations) est assez lassante et malgré son format ramassé, le disque manque de variété. Pour bien l'apprécier, il est préférable de consommer Dig Deeper avec modération.

2017 - Autoproduction Thrash / Groove notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Final Drive

Thrash / Groove - Etats-Unis

écoutez Built To Break

The Last Time

This Is How

vidéos This Is How

Final Drive

Extrait de "Dig Deeper"

tracklist 01. This Is How (03:02) 02. Built to Break (02:40) 03. The Last Time (04:22) 04. Six Feet Down (03:23) 05. Want It All (02:37) 06. Life Decided (03:16) 07. Follow the Curse (02:33) 08. Beneath Us (03:41) 09. Of A Killer (02:45) 10. Black Out (02:41)

Durée : 31:00

