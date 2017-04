Chroniques » Withdrawal - Undiluted Fervour Chronique Undiluted Fervour (EP)

“Today, after months of hard work we are so incredibly proud to present to you in full our completed EP Undiluted Fervour. This work is the culmination of so many efforts, setbacks, pracs, rewrites, and demos that we'd need to write a novel to document them.“



Si l’on s’en tient à la présentation qu’en font ses fondateurs, WITHDRAWAL est un projet de Hardcore Mélodique. De mon point de vue, ces deux mots sont antinomiques. Il ne peut pas y avoir d’intégristes modérés, de vegan carnivores, de politiciens sincères, de Hardcore Mélodique. Pour rappel, le courant originel Hardcore est né dans les banlieues américaines au début des années 80 en réaction à la boboisation de la scène Punk. Ce Hardcore n’est que violence, rage, cris, guitares maltraitées et hymnes enragés pour faire saigner le pit. Si ces aspects ne sont pas toujours perceptible dans la scène actuelle qui en a gommé la rugosité, notamment en y ajoutant une bonne dose de Metal, le Hardcore demeure un cri de douleur craché à la gueule du monde par une jeunesse en manque de repères. Si vous trouvez que nous offrons plus de repères à notre jeunesse aujourd’hui qu’il y a trente ans, des projets HxC émergents sont là pour nous rappeler qu’il n’en est rien. La révolte gronde toujours dans les paisibles banlieues des métropoles.



Originaire de Balarat, une banlieu éloignée de Melbourne, WITHDRAWAL est un projet australien de Hardcore, c’est indéniable. J’en veux pour preuves l’aspect rugueux et brut de fonderie des compos, le chant rageux, les lyrics (un peu) engagés, la production organique et la réalisation do it yourself .Undiluted Fervour est le debut EP du gang.



Il se présente habillé d’un artwork assez terne, peut-être bricolé pendant de longues heures sur Photoshop. Le fonds représente un bouquet de fleurs pris en très gros plan, mais en nuances de gris et de flou. Là-dessus se pose le nom du groupe en lettrage BATHORY ultra convenu et la silhouette d’un homme poisson empruntée au bestiaire du peintre Hieronymus Bosch ou peut-être à l’univers cauchemardesque de H.P Lovecraft. Il y a aussi une montre de grand-père, une sorte de fresque végétale et le soleil. On dirait qu'il y a un message caché, non?



La musique du combo n’est pas aussi brut que le Hardcore originel. Il y a une bonne dose de Metal dans le cocktail, aussi bien dans la rythmique que dans les tempos, plutôt medium, des six chansons. Pas de soli, pas d’instru planants, WITHDRAWAL, c’est du collectif. Gros riffs évidents, guitare lead un petit peu mélodique (d’où l'appellation Hardcore Mélodique, je suppose) et chant hurlé parfois doublé en chant clair, avec une élocution bien détourée, permettant de comprendre les paroles. Celles-ci sont justement le point fort du projet. Les lyrics ont un côté autobiographique touchant laissant entrevoir une existence pas vraiment rose et un mal de vivre juvénile. Les compos sont variées et alternent les ambiances, du plus brutal (“The Pull” ou “Strokes”) au plus cool (“Clipping” ou “Contemptuous Habitat”).



Plutôt bien produit et correctement mixé pour du DIY, ce disque est techniquement bien foutu. Malheureusement, il ne dégage pas grand chose. C’est assez convenu, pas vraiment original, aucune chanson particulièrement marquante, aucun climax. C'est typiquement le genre de musique sur laquelle on s'éclate lors d'un concert improvisé dans le garage du batteur mais qui ne rend pas grand chose en disque. La ferveur a beau ne pas être diluée, le breuvage manque cruellement de corps. Il y des maladresses et des approximations, des non dits, des choix artistiques discutables. Mais il y a aussi beaucoup de boulot, comme l’atteste le petit paragraphe d’introduction et une touchante sincérité. Dans le voyage vers la reconnaissance, le chemin du Hardcore n’a jamais été le plus aisé et on peut donc encourager toute nouvelle initiative, même imparfaite.

2016 - Autoproduction Hardcore notes Chroniqueur : 2 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. The Pull 02. Strokes 03. Clumsy 04. Panic Attack 05. Clippings 06. Contemptuous Habitat

Durée : 16 mn

