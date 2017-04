Chroniques » Iamfire - From Ashes Chronique From Ashes

“Peter est un artiste au sens le plus pur du terme et son but est de faire tomber les barrières et de repousser sans cesse les limites des genres.” (Jensen / THE HAUNTED)



On avait perdu la trace de Peter Dolving après l’échec commercial et critique de Unseen, le pénultième album de THE HAUNTED. Le versatile chanteur se sentant en désaccord total avec les fans a choisi de quitter la formation. On entend discrètement parler du suédois en 2013, lorsqu’il publie Thieves and Liars, un album solo de Rock Alternatif plus proche de Peter Gabriel que de son travail antérieur. Ensuite silence radio jusqu’en 2015 où sort Eyes WIde Open, un EP deux titres composé par IAMFIRE, formation internationale battant pavillon danois et réunissant Peter Dolving, Mikael Ehlert (HATESPHERE, BLOOD EAGLE), Ulf Scott (SUSPEKT, TECH9) et Peter Ohlsen (MOB).



Dans ce premier méfait, IAMFIRE propose quelque chose qui s’apparente au Sludge de MASTODON, même si je préfère la définition qu’en donne Dolving : “C'est une musique super pour baiser, danser et aimer. Avec des paroles profondes et spirituelles. Sex Rock, peut-être ?”

Deux compos seulement, mais longues, tortueuses et viscérales, “Eyes Wide Open” et “Burn Your Halo Down”, ambiance Dark, production organique, alternance de screaming et de chant clair. Une petite surprise qui donne bien envie d’en entendre plus. Interviewé à l’époque, Peter Dolving n’est pas hyper rassurant sur l’avenir du projet : “Y-a-t-il vraiment une bonne raison dans la poursuite de quoi que ce soit ? La poursuite conduit à la souffrance et la souffrance n'est jamais justifiée en ce qui me concerne. En ce moment, je suis de retour à Bahia, je peins, j'écris et je fais du yoga. La chose la plus importante que j'aie à faire est de penser à boire suffisamment d'eau tous les jours et trouver où et comment acheter la meilleur herbe.”



IAMFIRE semble être une préoccupation secondaire que le suédois finit par lâcher. Privé de son charismatique chanteur, le trio bat de l’aile, quitte son label (Deadlight), cherche un nouveau vocaliste, annonce un disque à partir des pistes enregistrées avec Dolving. Tout cela sent le roussi jusqu’à cette fin 2016 où le gang annonce le retour de Peter Dolving, la fin des enregistrements de l’album et le lancement d’une campagne de crowdfunding sur Pledge pour financer le pressage et la distribution. En mars 2017, enfin, IAMFIRE accouche de son premier enfant, le debut album From Ashes.



Je ne peux pas vous dire si c’est encore une musique super pour baiser, mais après plusieurs écoutes, ce qui me vient immédiatement à l’esprit c’est la ressemblance de la musique de IAMFIRE avec celle de KYUSS. J’entend déjà les sifflets en mode “mec, personne ne peut égaler KYUSS”. Et vous auriez bien raison de me le rappeler, j’en suis également convaincu. Mais d’une part, Pete Dolving et sa bande de pote, ce n’est pas n’importe qui et d’autre part, les gars ne se sont pas lancé dans une entreprise de repompage de l’oeuvre du quatuor de Palm Desert. IAMFIRE ressemble à KYUSS dans l’intention et la réalisation. Il y a ce même feeling intemporel, la musique “coulant de source” avec un désarmant naturel. Il y a ce choix assumé de compos longues (plus de cinq minutes) développant des ambiances, des climats. Il y a cette rythmique épaisse, grasse et sombre (“Beamer”, "Eyes Wide Open") sur laquelle le chant vient tracer des motifs complexes. Certes, l’organe de Peter Dolving n’a pas la chaleur sexuelle d’un John Garcia, mais il compense par une variété de tessitures époustouflante et communique dans chaque chanson un bouquet complexe d’émotions variées (“My Mistake”, “Burn Your Halo”, "Inside").



La production Metal de l’EP a été abandonnée au profit d’une sonorité plus étouffée. C’est justement sur les deux titres repris de ce premier projet qu’on constate le changement : plus de gras, plus de poussière, un son plus organique, des tempi ralentis. De prime abord ce choix m’a déçu car j’aimais beaucoup le son de l’EP. Mais il ne faut pas s’arrêter à cette petite déconvenue. From Ashes se déguste sur la durée. C’est un album qu’on appréciera encore plus en l’écoutant en une traite (un autre point commun avec KYUSS). L’apparente monotonie du riffing, le chant et les nombreux arrangements qui viennent complexifier l’ensemble se révèleront mieux ainsi.



From Ashes, c’est le disque qui plaira à la fois aux fans de Stoner et aux admirateurs de Peter Dolving, alors pour les fans de Stoner qui aiment Peter Dolving (comme moi), c’est l’apothéose.

2017 - Autoproduction Stoner / Sludge

tracklist 01. Magpies and Crows 02. Did You Find Your Name 03. Burn Your Halo 04. Eyes Wide Open 05. For What It's Worth 06. Beamer 07. My Mistake 08. Inside

Durée : 49:00

parution 1 Mars 2017

