Intitulé Atonement, ce disque surprend dans un premier temps par son artwork très coloré signé une fois de plus des mains de Pär Olofsson (



Nous avions laissé Immolation après un



Du reste, ce sont là (l’artwork, le logo, l’intronisation d’Alex Bouks et la production) les seuls véritables nouveautés puisque pour le reste, la formule développée par Robert Vigna et Ross Dolan depuis maintenant près de trente ans semble absolument immuable. Certes, Immolation n’a pas été sans s’adapter aux époques qu’il a traversé mais sa rigueur et son dévouement sans faille continuent encore aujourd’hui (surtout aujourd’hui) à forcer le respect. Si Atonement ne propose donc rien qu’Immolation n’ait jamais fait auparavant, l’album n’en demeure pas moins un excellent cru principalement parce qu’il se présente comme la synthèse parfaite de ce groupe tantôt lourd et rampant, tantôt nerveux et direct. Les variations de rythmes sont donc nombreuses tout au long de ces quarante-quatre minutes (quarante-huit pour la version digipack qui comprend une version réenregistrée du titre « Immolation ») créant ainsi une véritable dynamique d’ensemble. Naviguant alors entre séquences mid-tempo écrasantes et moments beaucoup plus intenses, les Américains suscitent constamment l’intérêt sans jamais lasser.

Et d’ailleurs comment réussir à lasser avec un tel riffing ? Je me le demande encore... Riche, tortueux, dissonant, complexe, atypique, dynamique et vicieux sont autant de qualificatifs pouvant s’appliquer au jeu si particulier de Robert Vigna. Celui qui dès la sortie de Atonement n’a rien d’un album composé à la va-vite. Difficile par contre d’évoquer ici l’influence d’Alex Bouks puisque ce dernier n’a rejoint les rangs de la formation que l’année dernière, un peu avant l’enregistrement de ce nouvel album. Une chose est sûre et certaine, son arrivée n’a pu être que bénéfique.

Enfin, pour parfaire cette atmosphère de fin du monde, on peut également toujours compter sur la voix grave et autoritaire de Ross Dolan qui, en dépit des années qui passent, conserve un coffre des plus impressionnants. De la même manière que le riffing de Vigna n’appartient qu’à lui, le chant de Dolan se distingue par un phrasé assez particulier qui lui donne une stature de leader implacable et terriblement menaçant.



Atonement ou le retour en grandes pompes d’un groupe qui pourtant n’a jamais véritablement déçu en dehors de ces questions de productions. Pour le coup, celle-ci est donc plutôt soignée et ne devrait pas véritablement poser de problème. De fait, elle met en avant (sans que cela soit une surprise) toute la richesse et la personnalité d’un Immolation qui n’a que peu évolué durant ces trente longues années. Alors effectivement, l’artwork de Pär Olofsson fait encore un peu plastique (même s’il est à mon sens bien plus convaincant que ses derniers travaux pour le groupe) et certes la production est encore perfectible (un côté un poil « trop » moderne qui parfois me démange) mais trouvez-moi des groupes qui après avoir débuté leur carrière en 1988 sont à ce jour aussi pertinents et surtout à la hauteur d’une scène revigorée par l’émergence de dizaines de nouvelles formations chaque jour ? Il y en a peu, je vous le dis. 