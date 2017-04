Chroniques » Akerbeltz - Satanic Chronique Satanic

Si c’est toi qui vient de lancer ce cri d’amour, il va falloir que tu commentes ma chronique parce que moi, ça fait longtemps que je connais le groupe, que je tente chacune de ses sorties mais qu’à chaque fois je m’en repens... Et pourtant tu sais que je suis plutôt bon public, plutôt excité avec tout et n’importe quoi. Bah pas avec AKERBELTZ, mais bon, je vais quand même t’en parler, je ne suis pas là pour parler que de ce que j’ai aimé...



Plus de 20 ans d’existence pour ces Espagnols, et Satanic est son 6ème album. Il avait commencé en fanfare en en enchainant trois : 2000, 2001 et 2002, avant d’espacer de plus en plus ses apparitions, 2005, 2010 et donc 2017. Pas à cause d’un problème de line-up en tout cas, la formation est et a toujours été un one mans band, la bête de monsieur Akerbeltz, oui le même nom que le groupe en fait. On pourra juste signaler que sa femme faisait quelques vocaux sur Tabellae Defixionum (2001), le seul album que je recommande vraiment tant il est possédé, avec une batterie (une BAR ou pas ?) totalement folle. Les portes de l'enfer ouvertes en grand.



Enfin, je reviens à notre mouton. Ou plutôt à notre loup... solitaire. Akerbeltz fait tout, tout seul. On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Surtout quand on sait exactement ce qu’on veut, et Akerbeltz n’a aucun doute sur sa voie, sur le chemin qu’il doit poursuivre, et duquel il ne tente jamais de s’éloigner. Il est un héraut du black metal sombre, crade et malfaisant. Du trve black intemporel très fidèle aux glorieux aînés. Il jouit ainsi des avantages du style tout en souffrant de ses inconvénients. C’est à dire que les ambiances sont fortes, dégageant une puanteur néfaste, réchauffant instantanément la température ambiante. Alors si tu aimes les nuances et la sensibilité et que tu as besoin de grands espaces dans la musique agressive pour t’y retrouver, fui ! Vite !



AKERBELTZ veut ta mort. Il tourbillonne et postillonne en même temps.Il te salit en musique. Par contre, il a baissé d'un ton, puis de plusieurs, au fil du temps. Déjà qu'à la base il ne dépassait pas le stade de bon élève du diable et n’arrivait pas à s’imposer parmi les ténors du style, il a encore moins la frite maintenant. Les compositions sont classiques, trop, et on a du coup du mal à tenir la longueur, du mal à vouloir enchainer les 9 pistes. Elles ont par contre le bon goût d’être courtes. Seul « The Red Dragon » avoisine les 6 minutes, les autres ont une moyenne inférieure à 4.



Ainsi l'album s'appréciera pour son intégrité et le fait qu'il permette de refaire le plein d’essence satanique, mais il s'oubliera facilement, laissant sa place à un autre suppôt de Satan tout aussi motivé à servir le Maître...

2017 - BlackSeed Productions Trve Black Metal

Trve Black Metal - Espagne

A paraître le 15 Avril 2017

tracklist 01. The Red Dragon 02. A Deed Without a Name 03. Ye Olde Hag 04. The Crypt 05. Beyond the Reflections 06. Witchery 07. Ludum Mortis 08. Opus Satanic 09. Chaos

Durée : 33:38

