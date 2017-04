Chroniques » Drug Honkey - Cloak of Skies Chronique Cloak of Skies





Déliquescence. J'aime ce mot. Il va bien à Cloak of Skies, cet album où Drug Honkey, après nous avoir martelé (Death Dub) et fait suer toutes nos eaux (la fournaise



Mais, à la façon d'un Cloak of Skies se révèle rapidement tuant sur bien des moments, les mélodies laissant voir leur beauté vénéneuse derrière un traitement des plus sales, fait de couches de bruits, voix silhouettant des échos plaintifs, production volontairement brouillonne, brumeuse, presque atmosphérique. « Sickening Wasteoid » ou encore le morceau-titre (sur lequel interviennent Bruce Lamont – Yakuza, Bloodiest ou encore Correction House – et son saxophone éthéré) sont de bons exemples de cette morbidité subtile, où la richesse des arrangements devient le symbole d'un fruit trop mûr au bord de la putréfaction. Transformé, Drug Honkey prend le rôle de maître des transformations, passant de la démonstration de force (« Outlet of Hatred », composition semblant sortir de ce que les nineties ont fait de plus métallique et transgenre) à la décomposition toxique, le décor devenant un maelstrom de délectations et tortures mélangées faisant fondre le cerveau.



Déliquescence. J'aime ce mot. « Je l'aime parce qu'il est quelque chose de plus mystérieusement attirant que la beauté : la divine pourriture. La pourriture en qui réside la chaleur éternelle de vie, en qui s'élabora l'éternel renouvellement des métamorphoses» comme disait Octave Mirbeau dans son roman Le Jardin des supplices. Une citation qui va merveilleusement à Cloak of Skies, à sa pochette signée Paolo Girardi, à son minimalisme fiévreux, à ses répétitions langoureuses, à sa corrosion séduisante, à sa lourdeur physique nous enlaçant comme une couette avant de, toujours dans une impression de délicatesse malgré une violence apparente, nous dépecer et nous dissoudre. Pourtant, dans ce monde de perfection corrompue, tout n'est pas parfait : certes époustouflante en elle-même, la version de « Pool of Failure » mixée par Justin Broadrick tranche avec le reste, donnant un corps ferme à des notes qui n'en finissaient plus de couler dans sa version d'origine. Un changement de ton qui casse l'engourdissement dans lequel Drug Honkey nous mettait auparavant.



