Il y a des labels qui à la simple évocation de leur nom laisse planer la promesse d’albums de qualité. Dark Descent, Invictus, Iron Bonehead, Eisenwald Tonschmiede, Nuclear War Now!... Une liste longue comme le bras à laquelle vient également s’ajouter Terratur Possessions qui depuis 2006 œuvre dans l’ombre pour nous proposer des sorties Black Metal, certes confidentielles, mais avant tout incontournables (Urfaust, Darvaza, Ritual Death, Misþyrming, Svartidauði, Dødsengel, Sinmara...) pour quiconque goûte son Black Metal comme son café, noir.



De Whoredom Rife on ne sait pas grand-chose. Actif depuis 2014, le groupe formé à Trondheim sur la base d’un duo ne compte aujourd’hui à son actif qu’un simple EP quatre titres paru l’année dernière. A celui-ci va se succéder dans les prochaines semaines un premier album intitulé Dommedagskvad sur lequel nous reviendrons en temps et en heure. En attendant, voilà de quoi vous familiariser avec cette entité mystérieuse.



Derrière cette grise illustration où l’on peut apercevoir un orgue liturgique, on devine assez aisément la teneur de ce premier EP. Effectivement, si vous avez un peu de jugeote (le titre du EP devrait également vous y aider), vous aurez probablement vite compris que Whoredom Rife s’adonne à la pratique d’un Black Metal dans sa forme la plus orthodoxe. Une vision pure et intègre de laquelle émane un véritable sentiment de dévotion.

Que ce soit sur le fond ou la forme, le Black Metal des Norvégiens n’est pas spécialement marqué par une originalité débordante. Ceci étant dit, étant issu de la très prolifique scène de Trondheim, le duo réussi à ne sonner comme aucun de ses autres collègues estampillés Terratur Possessions (Mare, Ritual Death, One Tail, One Head, Dark Sonority et quelques autres encore). Plus lissé et poli dans son rendu que celles de ses compatriotes tout juste nommés, la production de Whoredom Rife apporte ici puissance et rondeur. Le résultat, plus calibré, n’en est pas déplaisant pour autant. Certes, l’atmosphère est évidement moins âpre et poussiéreuse mais justement, cela permet d’insister sur le caractère tout à fait éblouissant des mélodies de Whoredom Rife. Car c’est assurément le véritable point fort du duo norvégien qui, sous couvert de blast quasi ininterrompus (à l’exception du titre "Whoredom Rife" tout en mid-tempo), va venir nous attraper l’oreille grâce à ces mélodies épiques et particulièrement entêtantes. Des harmonies que l’on va souvent retrouver doublées à l’arrière-plan par des nappes de synthétiseurs fantomatiques (les mélodies principales de "Fyrstens Land" et "Gitt Til Odin", "Thought And Memory" à 0:48...). Un moyen pour le groupe d’en renforcer l’impact sans donner l’impression d’en faire des caisses. D’autant que le chant rugueux et quelque peu incantatoire de K.R. n’est pas sans contribuer lui non plus au développement de cette atmosphère particulièrement pieuse.



Derrière ce travail d’inspiration 100% scandinave se cache également un sens aigu du riff et une véritable dynamique qui ne devrait pas laisser les amateurs du genre totalement indifférents. Ainsi, les vingt-deux minutes de ce The Worship Of Idols Instead Of God; Idolatry s’enfile sans broncher et surtout possèdent un sérieux goût de reviens-y. Le groupe n’invente rien mais son savoir-faire et ses prédispositions à l’efficacité devraient largement suffire pour séduire. Pour ma part, j’attends donc de pouvoir confirmer cela très rapidement avec la sortie de leur premier album toujours chez Terratur Possessions.

