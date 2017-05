Chroniques » Ultra Vomit - Panzer Surprise ! Chronique Panzer Surprise !

Fleuron de la musique française, Ultra Vomit revient avec un troisième album pour ravir nos oreilles de leurs trouvailles littéraires révolutionnaires et de leurs mélodies pas piquées des hannetons.



La première piste ravive nos plus doux souvenirs d'enfance en reprenant avec brio le thème des Looney Tunes, suivie de 'Kamthaar', bel hommage à Rammstein qui fleure bon le rigorisme allemand. Les titres s'enchaînent, tubesques ('Un Chien Géant'), jazzy ('Pink Pantera'), lyriques ('Le Train Fantôme'), et même plus informatifs qu'un documentaire Arte ('Takoyaki'). Même les plus grands classiques de la chanson française n'ont pas été oubliés, entre 'Calojira', 'La Ch'nille' ou 'La bouillie', cette dernière étant si emblématique qu'elle est reprise quatre fois tout au long de votre écoute, caressant vos oreilles esbaudies.



La lecture des titres du disque en soi constitue déjà un background poétique plus que convaincant, de 'Pipi VS Caca' à 'Super Sexe', en passant par 'E-TRON (digital caca)'. Baudelaire et Rousseau pointent le bout de leur nez côte à côte, semblant traverser les âges pour toucher de leur grâce les compositeurs de génie qui répondent aux élégants pseudonymes de Manar, Flokos et Foetus, accompagnés de Matthieu Bausson à la basse.



En clair, soyez prévenus : Ultra Vomit est plus débile que jamais, mais joue également mieux que jamais. Les parodies de groupes sont plus que réussies, le talent d'imitateur de Foetus n'étant plus à prouver, les paroles et jeux de mots vous feront perdre des neurones par centaines dans la joie... Le tout servi mine de rien par de très bons riffs et une production massive, qui ne servent aux nantais qu'à débiter leurs conneries encore plus efficacement. On se prend à rire aux éclats tout en secouant la tête en rythme, déstabilisant spectacle d'ailleurs.



A voir en concert, car c'est là que se déploie pleinement l'humour subtil et intellectuel de nos quatre joyeux drilles. Et longue vie au évier-métal !

2017 - Verycords Métal parodique, abruti et abrutissant notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (2) 0.25/10 Webzines : -

tracklist 01. Entooned 02. Kammthaar 03. Un Chien Géant 04. Takoyaki 05. Super Sexe 06. Hyper Sexe 07. La Bouillie 08. E-TRON (digital caca) 09. Le Train Fantôme 10. Calojira 11. La Bouillie 12. Jésus 13. Anthracte 14. Keken 15. La Bouillie 16. Noël 17. Pink Pantera 18. La Ch'nille 19. La Bouillie 20. Batman VS Predator 21. Pipi VS Caca 22. Evier Métal

Durée : 00:39:21

