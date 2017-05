Chroniques » Fluctuate - Seeds Of War Chronique Seeds Of War (EP)

Je disais dans ma chronique de We Will Be Brave de Misery que le metalcore était un style un peu stagnant en France. Belle surprise donc que de tomber sur le premier EP de Fluctuate, à l'artwork bien sympa d'ailleurs.



Les parisiens signent ici leur premier forfait, et il est dès la première écoute clair qu'ils savent ce qu'ils font. On se rend vite compte qu'en plus d'être bien écrits et entraînants, les riffs restent en tête, comme celui de 'A Growing Faith', que je me suis surpris à siffloter plus d'une fois. On note aussi très vite que Fluctuate rajoute à son metalcore une couche de djent avec guitares accordées bien bas qui fait la petite différence, comme sur 'Eternal Disgrace' ou 'Beyond The Limits', flottant ainsi entre mélodie et lourdeur. Quelques passages mélos presque progressifs viennent combler les trous, sur 'Seeds Of War' à 3:10 ou encore sur 'Beyond The Limits' à 3:30.



Ceux qui me connaissent sauront que c'est un énorme compliment venant de ma part : on est très tenté à plusieurs reprises de faire le rapprochement avec Meshuggah, ne serait-ce que pour la voix par moments, éraillée et qui sait faire traîner les syllabes, et pour les riffs saccadés et lourdement sautillants, même si Fluctuate préfère la régularité aux rythmes déconstruits des suédois.

Les sauvages du pit trouveront leur compte ici aussi, les passages djenty du groupe dérivent facilement vers les bords du deathcore, sur le début de 'A New Path', ou sur 'Beyond The Limits' à 2:40.



Fluctuate mélangent donc très bien leurs influences pour un premier EP convaincant, auquel il manque peut-être encore un petit quelque chose pour sortir totalement du lot, mais avec un joli potentiel à développer. A voir s'il se révélera sur une prochaine sortie... Très franchement, j'ai bon espoir.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Autoproduction Djenty metalcore notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fluctuate

Djenty metalcore - France

écoutez Eternal Disgrace

A Growing Faith

Seeds of War

Beyond the Limits

A New Path

tracklist 01. Eternal Disgrace 02. A Growing Faith 03. Seeds Of War 04. Beyond The Limits 05. A New Path

Durée : 00:23:02

thrashothèque 1 personne possède cet album