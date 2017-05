Chroniques » Valgrind - Seal Of Phobos Chronique Seal Of Phobos (EP)





En à peine peu plus d’un-quart d’heure celui-ci reprend les choses où elles en étaient restées précédemment, mais en étant encore plus agressif et énervé (notamment via une production très sèche signée du nouveau venu qui a rapidement trouvé ses marques) avec un batteur hyperactif derrière son kit et des guitaristes qui enchaînent les solos et les riffs, le tout mis en abîme par la voix caverneuse de Daniele Lupidi dont le style se rapproche de plus en plus de Glen Benton. Musicalement d’ailleurs DEICIDE est toujours présent de manière éparse, et ce dès le départ avec « The Endless Circle » où après un démarrage écrasant (avec le son monte progressivement en volume) les Italiens se lâchent totalement entre blasts furieux, parties de doubles redoutables et chirurgicales et passages remuants parfaits pour headbanguer et se bouger les cervicales, pour un résultat radical où la mélodie n’a pas sa place mais qui propose néanmoins de la variation comme il faut. D’ailleurs dès « New Born Deceit » on s’aperçoit qu’ils se sont aussi améliorés quand le tempo diminue un peu, puisque ici on démarre de manière plus pesante tout en n’oubliant pas les moments boostés aux amphétamines, avant de ralentir légèrement et de proposer du solo tout en toucher et plus mélodique qui ne fait pas tâche avec le reste. Après cet excellent titre à la forte densité l’heure est à un court interlude sombre et angoissant qui permet de faire une petite pause pour mieux rebondir derrière avec « Traitors Will Bleed » qui reprend la palette du morceau précédent, pour pousser encore plus loin l’expérience où cohabite presque tous les tempos possibles mis en avant par les nombreuses modulations. Car là on a même droit à des parties lead tout en réverb’ et distortions, qui concluent d’ailleurs l’ensemble avec maîtrise et brio, avant qu’on n’en termine avec « Ekphora’s Day » où Jonny Petterson de WOMBBATH fait une apparition discrète au micro. Ici on retrouve les éléments de départ qui permettent de clôturer les débats aussi bruyamment qu’ils n’avaient commencé où priorité est donnée aux éléments rapides qui passent aussi bien que l’écoute, vu qu’au bout de dix-sept minutes tout est déjà fini.



Car c’est finalement un des seuls défauts que l’on reprocher à cet EP, à savoir qu’on en aimerait plus et qu’on reste un peu sur sa fin vu la qualité proposée par ses géniteurs qui se sont impliqués personnellement pratiquement de bout en bout dans ce projet, de l’écriture au mixage, en passant par la pochette (signée de son frontman). Même si le son n’est pas toujours optimal (il sonne un peu étouffé), et que la batterie résonne un peu trop comme une boîte à rythmes programmée, il n’y a rien à jeter tant ça dépote de bout en bout, avec une mention spéciale pour les solos nombreux et réussis, et l’on a déjà hâte d’entendre la suite à tout cela tant le groupe de Bologne progresse à chaque fois et semble avoir enfin trouvé la stabilité qui lui a tant manqué par le passé. 2017 - Everlasting Spew Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (2) 3.63/5

plus d'infos sur Valgrind

Death Metal - Italie

nouveaute A paraître le 14 Avril 2017

écoutez Ecoute intégrale

tracklist 01. The Endless Circle 02. New Born Deceit 03. Prelude to Downfall (Interlude) 04. Traitors Will Bleed 05. Ekphora's Day

Durée : 17 minutes

line up Daniele Lupidi / Chant, Basse

Massimiliano Elia / Guitare, Claviers

Umberto Poncina / Guitare, Claviers

Gianmarco Agosti / Batterie

