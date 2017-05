Chroniques » White Ward - Futility Report Chronique Futility Report

Il rafle tout. Il ne laisse rien aux autres ! Qui ? Mais Debemur Morti pardi ! Bon, c'est peut-être exagéré mais tout de même, le label se sert bien ces derniers temps. Il a réussi à convaincre des groupes de grosse qualité à le rejoindre et, après avoir sorti l'un des meilleurs albums de 2016 : Lunaris d'ARKONA, puis nous avoir fait commencer l'année 2017 avec un groupe français qui restera lui aussi dans les classements annuels, à savoir AU CHAMP DES MORTS avec Dans la joie, le voici en milieu d'année à proposer non seulement le tant attendu nouveau DODSENGEL, formation qui a réconcilié beaucoup d'entre nous avec la Norvège, mais aussi les petits jeunes ukrainiens de WHITE WARD. C'est leur premier album après 5 ans de demos, splits et EP, mais c’est une évidence, ils vont taper dans l’oreille de beaucoup !



Et si vous avez déjà lu ici ou là des descriptions de leur univers, vous n'avez pas pu manquer l'information vendeuse les concernant : "il y a un saxophoniste". Ah c'est sexy, ça, c’est même sexyphoniste ! Plus en tout cas que si on nous disait que le groupe renferme un unijambiste, un scatophile ou une femme à barbe. Un saxophoniste sur du black, ça attise déjà la curiosité. Du coup, les descriptions ont déjà fusé : "post-black", "black avant-garde", "free jazz black metal"... Oui, bon... pas faux, mais le rendu n’est pas nécessairement bien décrit avec ces étiquettes...



Cet essai de 6 pistes pour 40 minutes contient effectivement du saxo, mais absolument pas de bout en bout. C’est un élément récurrent, qui se glisse dans une musique black teintée de death. Oui, ce saxo arrive sans faute à chaque piste, mais il n’est pas l’instrument le plus utilisé. Seulement le groupe ne peut qu’être limité à cet ajout tant son apparition est toujours une éclaircie. On finit même par l’attendre et à mettre le reste, pourtant principal, au second plan. Et ce reste, c’est une musique agressive, des parties fortes qui ont un bon pouvoir de dévastation. Et qui me fait souvent rappeler la scène suédoise, pour SHINING mais aussi pour les riffs à la death mélodique. Bon, si je faisais ma langue de vipère, je dirais que si le groupe se contentait de ces passages-là, il aurait du mal à se faire remarquer, mais il faut avouer que même s’ils sont bien joués, sincères et intègres, ils ne font pas non plus sauter au plafond. D’où la réussite d’avoir intégré le saxo.



L’instrument peut apparaître sur un break, comme d’autres utilisent une guitare acoustique ou un violoncelle, mais il vient parfois aussi se greffer tout simplement à la musique. C’est l’exercice le plus difficile, car se contenter de placer juste son sax entre deux tornades ce n’est pas si compliqué, mais parvenir à saupoudrer la violence de cet élément plus nocturne et apaisant ce n’était pas gagné. Oui, le sax est un instrument nocturne. C’est nouveau ? Je le sens comme ça. Cet instrument me replonge dans les années 80-90, dans les virées urbaines du soir en voiture. Le titre intermède de 3 minutes, « Rain as Cure » est d’ailleurs tout à fait dans cet esprit. Là rien de metal, c’est un espace destiné au saxo et sur lequel des sons électroniques ont été ajoutés. WHITE WARD se pose apparemment la question d’ailleurs de mettre ou non plus de sons de ce genre. Il ne glisse pas totalement vers ULVER, mais on sent une influence, ne serait-ce que sur la longue intro de "Homecoming". Et il termine carrément sa galette par 2 minutes qui auraient pu être empruntées à FEAR FACTORY ou DIABLERIE. Sorte d'électro industriel speed...



Le saxophone fait évidemment tout l’intérêt du groupe. Ce qui peut devenir lassant pour certains. Être divin pour d’autres. De mon côté je trouve que quelques passages font assez prétentieux, cherche un peu trop à impressionner, mais dans l’ensemble j’adhère. Gros oui à « Deviant Shapes » et « Black Silent Piers » . C’est toujours con à dire, mais c’est encore plus vrai avec Futility Report, il vous faudra tester avant d’acheter, c’est véritablement une question de goût...

2017 - Debemur Morti Productions Black Metal avec saxophone notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.55/10

tracklist 01. Deviant Shapes 02. Stillborn Knowledge 03. Homecoming 04. Rain as Cure 05. Black Silent Piers 06. Futility Report

Durée : 40:26

line up Andrey Pechatkin / Basse

Igor Palamarchuk / Guitare

Yurii Kononov / Batterie

Yurii Kazaryan / Guitare

Andrew Rodin / Chant

Alexey Iskimzhi / Saxophone