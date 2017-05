Chroniques » Obelyskkh - The Providence Chronique The Providence





Malheur, oui, car je voyais en The Providence l'occasion de faire un dithyrambe au sujet de ce groupe allemand, dont Hymn to Pan, prédécesseur datant de 2013, m'avait retourné trop tard pour en parler à l'époque. Mais non, ici ne sera pas le moment d'user de métaphores filées trop appuyées, de superlatifs trop nombreux ou de trop mauvaise poésie, comme j'aime le faire lorsque j'écris sur un album particulièrement plaisant. À la place, il va encore falloir sortir la balance, décortiquer et analyser.



Ho, qu'on ne s'y trompe pas : les amateurs de doom psychédélique auront raison de se jeter – si ce n'est pas déjà le cas – sur cet album, et plus globalement sur ce qu'a produit cette formation. En activité depuis 2008, les Allemands répondent pleinement au cliché « Deutsche Qualität » attribué à leur pays d'origine, tant ils offrent à leur manière une synthèse réjouissante d'un style tentaculaire. Un cadeau également présent sur The Providence : les premières écoutes, l'esprit se perd dans les références auxquelles attacher ces quarante-sept minutes, hésitant entre OM, Hymn to Pan sans tomber dans la redite grâce à une attention portée sur la part d'ombre du quatuor. Marqués par le doom dont il prend ce goût pour le riff autoritaire, le morceau-titre, « Raving Ones » et « Northern Lights » sonnent et résonnent comme des lettres d'amour dédiées aux connaisseurs du psychédélique et de l'occulte, à qui Obelyskkh rend une sacrée fête par une production maousse et des élévations de rythme régulières, restant rarement en première pour mieux faire rugir la machine à headbangs. Efficace au possible, ce démarrage donne, à lui seul, envie de faire figurer d'office le disque dans son bilan de fin d'année.



Mais ça ne sera pas le cas, le nouvel album de Obelyskkh étant « juste bon ». « Juste bon » car la suite du superbe trio évoqué plus haut rappelle trop ce sentiment que j'avais eu lors de mon premier contact avec la musique des Allemands : celle d'entendre les créations d'une formation indéniablement douée mais un peu trop scolaire. Un écueil qu'avait su éviter Hymn to Pan par un psychédélisme de plus en plus étalé et délicieux mais que The Providence, s'attachant davantage à la face « heavy » de l'hydre et oubliant parfois un peu trop le chant de Crazy Woitek (la quasi-instrumentale « Aeons of Iconoclasm »), n'arrive pas à surmonter totalement. Mais surtout, « juste bon » car il ne se débarrasse pas de cette impression qu'il joue d'emblée son va-tout et ne parvient pas à rester au niveau, flirtant avec la répétition moins convaincante (« Marzanna », final proche de « Raving Ones »).



Tuant au départ puis plus contrasté par la suite, The Providence n'a d'équilibre que celui d'un feu flamboyant lors de son allumage puis crépitant de temps à autre, laissant au nez une odeur de cendre aux allures de regrets malgré qu'on s'y soit plus que bien chauffé. Il est de ces albums qui frôlent l'excellence mais l'atteignent trop rarement, de ceux auxquels on pense toujours avec plaisir mais aussi une pointe d'amertume, s'imaginant ce qu'ils auraient pu être si certaines promesses avaient été tenues tout le long. « Juste bon », en somme. Malheur : le nouvel album de Obelyskkh est « juste bon ».Malheur, oui, car je voyais enl'occasion de faire un dithyrambe au sujet de ce groupe allemand, dont, prédécesseur datant de 2013, m'avait retourné trop tard pour en parler à l'époque. Mais non, ici ne sera pas le moment d'user de métaphores filées trop appuyées, de superlatifs trop nombreux ou de trop mauvaise poésie, comme j'aime le faire lorsque j'écris sur un album particulièrement plaisant. À la place, il va encore falloir sortir la balance, décortiquer et analyser.Ho, qu'on ne s'y trompe pas : les amateurs de doom psychédélique auront raison de se jeter – si ce n'est pas déjà le cas – sur cet album, et plus globalement sur ce qu'a produit cette formation. En activité depuis 2008, les Allemands répondent pleinement au cliché « Deutsche Qualität » attribué à leur pays d'origine, tant ils offrent à leur manière une synthèse réjouissante d'un style tentaculaire. Un cadeau également présent sur: les premières écoutes, l'esprit se perd dans les références auxquelles attacher ces quarante-sept minutes, hésitant entre Yob Zaum voire Unearthly Trance . Oui, la bande évoque tout cela, parvient à mettre kaléidoscopes et bougies de rituel dans le même sac comme elle le fait de Lovecraft et Victor Hugo, écrivains ayant apparemment guidé la composition de ce nouvel essai. Corrosive, lourde mais aussi entraînante, la première moitié de l'album possède cette bonhomie étrange qui faisait tout le charme desans tomber dans la redite grâce à une attention portée sur la part d'ombre du quatuor. Marqués par le doom dont il prend ce goût pour le riff autoritaire, le morceau-titre, « Raving Ones » et « Northern Lights » sonnent et résonnent comme des lettres d'amour dédiées aux connaisseurs du psychédélique et de l'occulte, à qui Obelyskkh rend une sacrée fête par une production maousse et des élévations de rythme régulières, restant rarement en première pour mieux faire rugir la machine à headbangs. Efficace au possible, ce démarrage donne, à lui seul, envie de faire figurer d'office le disque dans son bilan de fin d'année.Mais ça ne sera pas le cas, le nouvel album de Obelyskkh étant « juste bon ». « Juste bon » car la suite du superbe trio évoqué plus haut rappelle trop ce sentiment que j'avais eu lors de mon premier contact avec la musique des Allemands : celle d'entendre les créations d'une formation indéniablement douée mais un peu trop scolaire. Un écueil qu'avait su éviterpar un psychédélisme de plus en plus étalé et délicieux mais que, s'attachant davantage à la face « heavy » de l'hydre et oubliant parfois un peu trop le chant de Crazy Woitek (la quasi-instrumentale « Aeons of Iconoclasm »), n'arrive pas à surmonter totalement. Mais surtout, « juste bon » car il ne se débarrasse pas de cette impression qu'il joue d'emblée son va-tout et ne parvient pas à rester au niveau, flirtant avec la répétition moins convaincante (« Marzanna », final proche de « Raving Ones »).Tuant au départ puis plus contrasté par la suite,n'a d'équilibre que celui d'un feu flamboyant lors de son allumage puis crépitant de temps à autre, laissant au nez une odeur de cendre aux allures de regrets malgré qu'on s'y soit plus que bien chauffé. Il est de ces albums qui frôlent l'excellence mais l'atteignent trop rarement, de ceux auxquels on pense toujours avec plaisir mais aussi une pointe d'amertume, s'imaginant ce qu'ils auraient pu être si certaines promesses avaient été tenues tout le long. « Juste bon », en somme.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Exil on Mainstream Records Psychedelic Stoner / Doom Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Obelyskkh

Psychedelic Stoner / Doom Metal - Allemagne

écoutez Northern Lights

tracklist 01. The Providence 02. Raving Ones 03. Northern Lights 04. NYX 05. Aeons of Iconoclasm 06. Marzanna

Durée : 56 minutes 44 secondes

line up Crazy Woitek / Voix, Guitare

Stuart "The Whiz Kid" West / Guitare, Claviers

Seb Duster / Basse

Steve "The Butcher" Paradise / Batterie

parution 21 Avril 2017

Essayez aussi Pombagira

Maleficia Lamiah

2013 - Black Axis Records Yob

Clearing the Path to Ascend

2014 - Neurot Recordings