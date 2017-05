Chroniques » Gods Forsaken - In A Pitch Black Grave Chronique In A Pitch Black Grave

Henry Kane, Valgrind, Pale King, Ashcloud et maintenant Gods Forsaken, tout ça rien que pour le début de cette année 2017 … Jonny Peterson serait-il en passe de devenir le nouveau Rogga Johansson ? Non vous dirais-je, point de death metal de seconde zone générique à la chaine pour le moment, le gaillard sait livrer une musique de la mort testostéronée de qualité. Ici Jonny n’ira pas chercher bien loin puisqu’il formera Gods Forsaken fin 2016 en compagnie de ses acolytes de Just Before Dawn, à savoir le guitariste Anders Biazzi (fondateur d’Amon Amarth) et le batteur norvégien Brynjar Helgetun. La fiche promo tenant sur trois lignes et l’absence de référence sur Metal-Archives (à l’heure où j’écris ces lignes) ne me permettront pas de vous en dire d’avantage sur ce trio et ce premier album (surtout qu’apparemment plusieurs guitaristes « guests » sont présents) sous la bannière batave Soulseller Records.



Que se cache-t-il sous le son « scie sauteuse » imposant (modèle HM-2, potards au maximum) largué par Gods Forsaken ? Contrairement à ce que peux laisser supposer la pochette plutôt « old school », In A Pitch Black Grave joue certes principalement la carte death de Stockholm 90’s mais au références remis au goût du jour par une belle perfusion de brutalité. Dois-je encore présenter les grognements « paquet dodu » savoureux de Jonny (Wombbath) ? Comme à chaque nouvelle sortie, le gaillard semble améliorer son coffre et ses modulations. Au-delà de son chant guttural d’ogre pour décrasser les conduits, des aboiements au « flow » impressionnant qui vireront parfois au criard puissant (comme un air de Tägtgren sur « Black Winds Of Genocide » ?). Pour enfoncer le clou de la virilité, Brynjar jouera des frappes en font (baguettes et double pédale) dans un tempo relativement soutenu, quitte à balancer du méchant « hammer blast » impromptu à la manière d’un Tobias Gustafsson (Cut Up, ex-Vomitory, ex-Torture Division) ou d’un Brutally Deceased (« By Hate He Comes » à 2:34, « Born Of Blasphemy » à 1:23 ou « Black Winds Of Genocide » à 3:22). Primaire oui mais si jouissif…



Outre ce duo de choc velu, le guitariste Anders Biazzi demeure le socle et la force de Gods Forsaken. Comme en témoigne ses splendides vestes à patch, le musicien aime jouer sur différents tableaux. Rien de révolutionnaire, ici se mêlent influences US, suédoises (« Souls Torn Apart » ou l’hommage on ne peut plus explicite à feu Dismember), britanniques (Bolt Thrower) ou encore néerlandaises (Asphyx). Les compositions restent globalement fluides malgré quelques légers flottements (« Ashes To The Dead » et « Curse Of The Serpent » perdent en impact) et homogènes mais surtout une atmosphère léchée. De très bonnes idées de riffs (pain béni pour le style pratiqué) sur des breaks horrifiques (« Born Of Blasphemy » aux leads glacials et « Souls Torn Apart » à 3:30 particulièrement) avec samples à la clé. Mention toute particulière à la conclusion instrumentale « Chronicles Of A Maniac » reprenant des extraits des monologues du génie Joe Spinell du film Maniac de 1980. On en redemande ! Bourrin certes mais aux pointes raffinées. Le potentiel de Gods Forsaken semble formidablement grand.



Riffs, chant et rythmique de berserker, les amateurs de death metal suédois seront heureux de pouvoir ajouter Gods Forsaken parmi les rares nouveaux groupes redoutables du genre. Alors oui tout n’est pas parfait, ce premier opus souffrira de quelques baisses de régime et de passages trop communs. Pourtant la musique n’est pas si décérébrée et générique, pour preuve se cachent quelques subtilités et une ambiance inquiétante qui feront que l’on ne rangera pas ce In A Pitch Black Grave après seulement quelques écoutes. Un bon moyen d’oublier le dernier Entrails ou l’adieu en demi-teinte de Desultory (tous deux sortis à une semaine d’intervalle).

2017 - Soulseller Records Death Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Gods Forsaken

Death Metal - Suède

nouveaute A paraître le 9 Juin 2017

écoutez Born Of Blasphemy

An Odyssey Of Broken Bones

tracklist 01. In A Pitch Black Grave (3:39) 02. By hate he comes (4:11) 03. Born Of Blasphemy (6:50) 04. Ashes Of The Dead (5:01) 05. Black Winds Of Genocide (3:50) 06. Curse Of The Serpent (4:39) 07. Souls Torn Apart (5:48) 08. An Odyssey Of Broken Bones (4:33) 09. Chronicles Of A Maniac (3:18)

line up Jonny Pettersson / Chant

Anders Biazzi / Guitare, Basse

Brynjar Helgetun / Batterie

