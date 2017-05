Chroniques » Mutoid Man - War Moans Chronique War Moans





Un disque indigne de Mutoid Man en somme, ce groupe aussi tête brûlée qu'entêtant, aussi incisif que corrosif, aussi je-m’en-foutiste qu'appliqué. Dommage, j'attendais vraiment de War Moans qu'il me fasse narguer le soleil pour dépoussiérer ma manette Xbox One. À la place, Peut-être connaissez-vous les speedruns, cette pratique consistant à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Il y a une époque où les vidéos de ce type de performance rythmées mes dimanches matins (via le site Nesblog notamment), appréciant regarder des joueurs usés de leur talent limite obsessionnel de façon frénétique. 