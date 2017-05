Chroniques » Black Sabbath - Paranoid Chronique Paranoid

Paranoid publié seulement six mois plus tard, est celui de la consécration. Plus cohérent, plus complet, plus personnel également, l'opus à la mystérieuse pochette doit une fois de plus une partie de son succès à l’intervention du producteur Roger Bain et du manager Jim Simpson. A la fin de la session d’enregistrement, constatant qu’il manque un morceau pour compléter une face du disque, Roger Bain demande aux brummies d’ajouter une chanson “de remplissage”. Tony Iommi, en se basant sur la ligne de basse de “Planet Caravan”, improvise une idée de riff sur laquelle Ozzy Osbourne pose une ébauche mélodique. Geezer Butler écrit le texte dans l’urgence avant de finaliser la section rythmique avec Bill Ward. Le morceau le plus célèbre et le plus emblématique de BLACK SABBATH a été créé en moins de trente minutes. A l’écoute de ce morceau, Jim Simpson et Vertigo sentent que leurs poulains ont accouché d’un single de haute tenue et décident de lui accorder une place de choix en ajustant le titre de l’album, initialement baptisé War Pigs. La décision ayant été prise à la dernière minute, l’illustration de l’opus n’a pu être modifiée et c’est donc ce ridicule guerrier rose (le fameux cochon de guerre) qui incarne bien maladroitement l’album Paranoid. Il existe toutefois une seconde explication sur le changement de titre de l’opus : le label craignait que le titre violemment antimilitariste ne grève les chances de succès du disque aux Etats-Unis et choisit donc un titre moins provocateur.



Le disque sonne plus Hard que Heavy : un riffing de guitare plus agressif et dépouillé que sur



Charge violente contre la guerre et les généraux organisant la boucherie depuis leurs antichambres, comparés aux assemblées de sorcières lors des messes noires. la chanson s’appelait initialement “Walpurgis”, mais le groupe cherchant à atténuer l’image satanique donnée par la croix inversée de la pochette de

Faisant suite à cette ouverture magistrale, “Paranoid” est un déferlement de brutalité de moins de trois minute porté par un riff magistral et entêtant, cette fois-ci doublé par la rythmique et un chant rehaussé d’un léger écho. Selon Butler, les paroles traitent de l’état dans lequel se trouve un drogué après avoir fumé un joint, lorsque l’humeur oscille entre paranoïa et dépression. Dans ses mémoires (I am Ozzy), Ozzy Osbourne confesse qu’il ne savait pas ce que signifie “Paranoid” lorsqu’il a interprété la chanson pour la première fois.



Après ce déferlement de violence, “Planet Caravan” est une piste contemplative destinée à reposer la monture. Riffs posés (inspirés de Django Reinhardt), percussions douces, effets aquatiques renforcés par le chant éthéré enregistré dans une cabine Leslie. Le Sab a beaucoup hésité avant d’intégrer cette chanson à l’album, craignant que le public ne se retrouve pas dans une certaine forme de rondeur et de sérénité.



Répondant à une finalité similaire, “Rat Salad” et un instrumental accompagnant un solo de batterie tout en souplesse de Bill Ward. En concert, ce titre permettait de combler une tracklist encore un peu pauvre. Lors de certaines soirées, le morceau peut s’étendre sur près de quarante cinq minutes. “On ressent, à l’écoute de cet intermède sans prétention, bien plus succinct sur disque qu’en live, toute la subtilité, le feeling, les affinités Jazz et le sens de la percussion de Bill Ward” (Nicolas Merrien)



Autres pièce iconiques de BLACK SABBATH, “Iron Man” (et son chant d’introduction vocodérisé) et “Fairies Wear Boots” viennent compléter cette généreuse galette. Ces deux morceaux offrent chacun leurs lots de bons moments mais je les trouve moins emblématiques et riches que le trio d’ouverture.



