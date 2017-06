Chroniques » Slo Burn - Amusing The Amazing Chronique Amusing The Amazing (EP)

Premier projet de John Garcia post KYUSS, Amusing The Amazing de SLO BURN est un disque iconique aussi surévalué que la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Tout sympathique que soit l'unique méfait publié par SLO BURN au cours de son année d'existence (1996 - avril 1997), il me parait exagéré de lui accorder le statut de disque culte contrairement à d'autres disques enregistrés par John Garcia.



En 1995, KYUSS splite suite à des désaccords sur l'évolution artistique du gang. Brant Bjork rejoint FU MANCHU, Josh Homme s'en va fonder QUEENS OF THE STONE AGE et John Garcia trompe sa rancœur dans SLO BURN, projet éphémère qui sort rapidement une démo suivie de l'EP quatre titres Amusing The Amazing. Le disque se verra agrémenté des cinq titres issus de la démo dans une réédition sauvage. J'entends par sauvage que les titres de la démo ont été plaqués à l'arrache sur le disque, sans remastering.



Je ne parlerai ici que de l'édition officielle de la galette, celle avec quatre titres. En quinze petites minutes, le frontman de KYUSS, considéré aujourd'hui à juste titre comme l'infatigable porte étendard du Desert Rock, fait sa mue. Ce disque catharsis vous sert une bonne louche de Desert Rock séminal. Bien que n'ayant ni la complexité tortueuse et envoûtante des compos de KYUSS, ni le feeling chaleureux et presque sexuel des groupes fondés par John Garcia par la suite (UNIDA, HERMANO, VISTA CHINO), SLO BURN a eu quelque chose à dire à un instant T. Il faut prendre le disque pour ce qu'il est, sans chercher à lui donner une importance exagérée dans l'histoire du Stoner. Quatre morceaux de Desert Rock sans prétentions, montés avec passion par un groupe éphémère qui n'a pas eu le temps de se forger une identité et entraînés par un singer-songwriter génial, refusant de laisser tomber, mais encore en transit entre son premier amour et le prochain.



Quatre petits morceaux de musique chargés de feeling, mis en valeur par une production organique. Un son poussiéreux caractéristique du Desert Rock : batterie sèche comme un coup de trique, guitares Heavy, beau gras de la basse, chant engagé porté par de belles intonations. "Pilot Of Doom", le morceau le plus connu est une chanson rapide et incisive, construite assez simplement autour d'un riff efficace qui se grave bien vite dans votre cortex tandis que le tempo entraînant vous donne furieusement envie de secouer la nuque. Il y a encore des relents de KYUSS dans "July", une compo qui démarre par un bel instru porté par la batterie avant d'éclater sur un autre très beau riff gras comme un spare ribs tandis que sur "The Prizefighter" et "Muezli" c'est la gratte qui mène la danse, ouvrant sur des intros hyper fuzzées, débouchant sur d'autres riffs gras et puissant sur lesquels John Garcia nous régale d'une partie de de chant engagé comme il sait si bien les faire.



Ne soyons pas injustes avec SLO BURN, il n'y a rien à jeter sur Amusing The Amazing et on aimerait que les jeunes pousses du Stoner nous proposent de tels disques plus souvent. Seulement, dans la carrière spectaculaire de ce stakhanoviste du Desert Rock, tout est tellement excellent que les compos qui sont juste très bonnes semblent forcément en-deçà du reste.

1996 - Malicious Records Desert Rock notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : (3) 4.64/5

tracklist 01. The Prizelfighter 02. Muezli 03. Pilot The Dune 04. July

