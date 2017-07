Chroniques » Smash Hit Combo - L33T Chronique L33T

L33T signifie élite en Leet speak, de l'anglais elite speak (littéralement, langage de l'élite), un système d'écriture utilisant les caractères alphanumériques ASCII inventé par les hackers. Clin d’oeil à l’univers geek que le combo ratisse de long en large depuis dix ans, ce titre à double sens annonce la couleur. En effet, ce quatrième album studio est un exercice de style. Après un NLJ (None Like Joshua), déjà co-interprète d’un featuring sur Paul “HP”, décide de livrer un double album de deux fois treize titres avec un disque en anglais et l’autre en français.



Nous avons donc un fonds de tarte identique sur les deux disques constitué des compos créées pour l’occasion par les quatre musiciens du groupe : Brice Hincker à la batterie, Matthieu Willer à la basse, Baptiste Ory et Anthony Chognard aux guitares. Continuant l’exploration du sillon Djent, les quat’zamis livrent une partition assez proche de celle de



Il y avait en effet un gros risque pour que le disque anglais soit raté, mais c’est pourtant le plus réussi des deux. Le volet français du projet marque en effet un retour arrière par rapport à



Le disque anglais sauve la mise en évitant de tomber dans les mêmes travers que la VF. NJL reprend les bases de SMASH HIT COMBO mais les adapte à son propre univers et livre des lyrics plus matures, débarrassés de ces pesantes références à l’univers des gamers. En outre, le rappeur américain laisse plus de champ à son binôme Maxime Keller avec lequel il réalise de vrais duos, finalement beaucoup plus dans l’esprit Rapcore du SMASH HIT COMBO des débuts que l’interprétation de Paul. Paradoxalement, la musique elle-même est plus audible et donc plus intéressante sur ce volet anglais.



En synthèse, L33T est un album mi-figue, mi raisin. En point positif, je salue l’énorme travail d’écriture et de composition, une prod adaptée à leur musique (quoi de plus normal puisqu’elle est réalisée par le guitariste du groupe, Anthony Chognard) et la prise de risque de l’album interprété en anglais. En point négatif, je déplore le choix de doubler un très bon disque en anglais avec un disque en français médiocre et non essentiel qui ressemble presque à un caprice de MC Paul "HP", privé de chant sur l'opus anglais. Ces dix années écoulées ont vu un groupe de potes prétexte à beuveries devenir une formation professionnelle et reconnue, à la force du poignet et sans aide extérieure. 