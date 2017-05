Chroniques » Ofermod - Sol Nox Chronique Sol Nox





Et alors on n’est pas toujours d’accord avec les groupes qui rentrent dans la catégorie. FUNERAL MIST ? DEATHSPELL OMEGA ? WATAIN ? Si vous voulez, je ne vais pas vous en empêcher, mais mettez-y surtout OFERMOD. Parce que voilà, c’est pour moi l’un des groupes qui collent le plus à l’appellation. On me demande de présenter le black orthodoxe, je passe un titre de ces Suédois. Dès 2008 et le premier album



Rebelote en 2017 avec le troisième album qui se sera fait attendre 5 ans. On est habitué avec eux, ils avaient bien mis plus de 10 ans à sortir le premier, puis 4 de plus pour le deuxième. La faute entre autres à des années en prison passées par la véritable tête du groupe : Belfagor. Oui, le vilain garçon a entre autres participé à des cambriolages et prouvé que sa violence ne se manifestait pas uniquement dans sa musique... Ce qui explique aussi son activité freinée au sein de NEFANDUS. Il semble s’être calmé du côté des faits divers, mais absolument du côté musical. Et Sol Nox, composé en compagnie de J.K. à la guitare et aux vocaux, et de S. Samuelson à la batterie, nous relance dans les flammes infernales de l’enfer orthodoxe.



7 pistes chaudes, brûlantes, qui prouvent à nouveau, si c’était nécessaire, que ce genre ne laisse aucune place à la sensibilité, à la faiblesse, à la mélancolie ou à la nostalgie. Chaque piste martèle sévèrement, les vocaux s’appliquent à enfoncer les clous dans votre cervelle, la batterie n’essaie jamais de freiner, les guitares sont possédées... Chaud chaud chaud ! Je l’ai déjà dit ? Sûrement, mais c’est véritablement le mot clé de ces 35 minutes. Très ritualiste, occulte, sombre.



Et pour moi, très insuffisant pour dépasser plusieurs écoutes...



2017 - Shadow Records Black Metal Orthodoxe

tracklist 01. The Alpha of the Antichrist 02. The Awakening 03. Smaiut N Set 04. Sol Nox 05. Sun of Dead Seasons 06. El- Ehea - The Thistle Creed 07. To Dare the Tower

Durée : 35:52

Tiamtü

2008 - Norma Evangelium Diaboli

Satanik Terrorism

1557 - Rites Of Nullification

Catechesis

Ignominious Fundamentals (EP)

IV : Arrow In Heart

2013 - Agonia Records