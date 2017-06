Chroniques » Gorod - Kiss The Freak Chronique Kiss The Freak (EP)



Une tournée avec des groupes de thrash ? Même pas peur… Au contraire !



« Tiens les gars du coup si on s’amusait à faire un petit EP thrashy vite fait bien fait ?

_Raaaaah mais ouais carrément et pis on dirait qu’on ferait un truc bien fun avec des paroles un peu débiles !

_ Ha ha ! Ouais grave… On pourrait même le sortir le 1er avril !

_ Ouais ben faut qu’on se magne le fion alors !! » - trinquage de bières –



Sauf qu’ils ont aussi un petit côté agaçant quand même. Vous savez comme ce petit con de voisin y’a vingt-cinq ans qui enchainait les jumps et les slides avec ses rollers fraichement achetés la veille alors que, vous, vous essayiez juste de ne plus vous fracturer les poignets après 3 semaines de dur labeur ou comme ce petit con de cousin qui au bout de six mois de guitare commence à se taper le solo de « Master Of Puppets » alors vous vous galérez faire sonner correctement le riff d’ « Enter Sandman »... J’imagine que c’est un peu ça qu’on dû ressentir les collègues de Warbringer ou Havok en posant l’oreille sur les extraits de « Kiss The Freak », car en à peine vingt minutes nos frenchies font la leçon à toute une scène dont les versants les plus techniques semblent avoir tant la cote aujourd’hui.



Parvenant de façon remarquable à préserver toute leur identité et leur patte (notamment en terme de riffing et de solos) Gorod se balade sur un échiquier thrash qu’il traverse d’un coin à l’autre avec une aisance presqu’indécente. D’un brûlot d’ouverture façonné d’un thrash franchement viril très in your face mené pied au plancher à une « Lost In Osaka » aux accents techniques éclatants, en passant par les accents moshy limite crossover de « Tony P. Shot » ou le groove irrésistible de cet hymne à l’anis et sa saveur bien old school la bande à Mathieu Pascal réalise un sans-faute sur ce qui aurait pourtant pu être un exercice périlleux ! Car finalement on pourrait avoir tendance à minimiser la chose en face d’un groupe qui tend à réussir tout ce qu’il entreprend mais il faut tout de même en avoir pour oser le pari et risquer une plantade qui aurait facilement pu passer pour un « Gorod ne se sent plus pisser ». Mais non, sûr de son affaire, le quintette ne fait que confirmer ici tout son talent même en lorgnant vers un style qui n’est pas le sien habituellement. Et si les riffs tranchants et les leads de la paire Pascal/Alberny sont évidemment à mettre en avant tant ils font mouche immédiatement (raaaah ces duels à 1’53 sur « Being A Jerk » et ces leads en contrepoint sur « Tony P. Shot » !!), Gorod n’a laissé aucun aspect de côté avec notamment ces back-vocals entrainants aux accents bien old school et une dynamique d’ensemble increvable à base de tchouka-tchouka effréné et de rasades de double (et quelques blasts tout de même faut pas pousser). Et quand bien même il ne s’aventure pas à proprement sur un terrain aussi technico-progressif qu’un Vektor (on est plus proche du côté abrasif d’un Black Fast ici et de façon globale sur un EP où la patte technique du combo ressort inévitablement) le groupe envoie un petit message à la « si je voudrais je pourrais d’abord !! » sur une « Lost In Osaka » qui – bien que titre le plus court de l’EP – montre que Gorod en a encore sous le pied et que ça pourrait faire très très mal si les gus s’amusaient à prendre le jeu un peu plus au sérieux. Un titre qui n’aurait certainement pas fait tache sur



Et en parlant de



