Bon, je n’ai jamais été aussi à la bourre dans mes chroniques qu’en ce moment. Une liste de réservations qui s’allonge à vue d’œil, une multitude d’albums, de EPs, de splits et de démos dont j’aimerai pouvoir parler mais qui s’empilent bon gré, mal gré sous mon nez… Bref, j’ai du retard et malgré tous mes efforts, je ne suis pas forcément tout à fait à la pointe de l’actualité ces dernières semaines.

Dernière omission en date, les Allemands de Vulture dont la première démo intitulée Victim To The Blade est parue l’année dernière. D’abord au format cassette et de manière autoproduite (janvier 2016) puis finalement sous la houlette de High Roller Records (juin 2016 dans une édition à l’artwork revisité qui fleure bon le début des années 80). Une excellente opération pour ces quatre jeunes garçons qui ont ainsi rapidement intégré les rangs d’un label particulièrement sérieux et aux sorties chaudement recommandées (les rééditions d’Iron Angel, Protector, Slaughter, les albums de Procession, Ambush, Division Speed, Portrait…).



Qui dit démo dit généralement format court. Ce sont donc quatre titres que nous propose ici Vulture. Quatre morceaux dont une reprise du célèbre "Rapid Fire" de Judas Priest (British Steel). Mais contrairement à ce que cette dernière pourrait laisser supposer, Vulture ne pratique pas un Heavy Metal au sens le plus strict mais plutôt un Speed/Thrash à l’ancienne qui va venir emprunter certaines de ses sonorités à la scène NWOBHM de la grande époque.



Si les ficelles dont use ici Vulture sont aussi grosses qu’une corde à nœuds dans un gymnase de collège, il n’en reste pas moins que les Allemands savent parfaitement s’en servir. Une efficacité toute germanique qui fait de cette première démo l’une des sorties Thrash les plus intéressantes de 2016. Menée le plus souvent pied au plancher, la musique de Vulture me rappelle beaucoup celle des Suédois d’Enforcer dans ses moments les plus agressifs (on pense également aux Américains d’Agent Steel ou bien aux Canadiens de Razor). Un Speed Metal extrêmement classique avec ces riffs et ces solos impeccables qui fusent, cette batterie qui cavale comme si elle avait la Mort à ses trousses et ce chant rageur aux cris évidemment haut perchés.

Un peu à la manière d’Enforcer, Vulture va également puiser un peu de son inspiration dans le Heavy Metal des années 80. C’est ici un peu moins flagrant et surtout fait avec bien plus de parcimonie mais le constat reste vrai malgré tout. Étonnamment, ce n’est pas sur la reprise de "Rapid Fire", proposée ici dans une version largement accélérée et quelque peu revisitée, que cela vient nous sauter aux yeux et aux oreilles mais plutôt sur un titre comme "D.T.D. (Delivered To Die)" au tempo plus mesuré et à la fibre mélodique plus marquée ou bien encore, dans une moindre mesure, sur le break de "Vulture" à 2:18. Bref, quelques touches de Heavy qui viennent apporter un peu d’air et de fraîcheur à des compositions menées tambour battant.



Si on repassera pour l’originalité, on restera pour l’efficacité à toute épreuve de ces quatre titres imparables. Tout amateur de Thrash / Speed / Heavy Metal devrait effectivement trouver chez Vulture de quoi s’enthousiasmer malgré une durée et un contenu limités (quatre titres dont une reprise pour un peu plus d’un quart d’heure). Le groupe n’invente rien mais reprend à son compte tous les codes (qu’ils soient vestimentaires, capillaires ou musicaux) d’un genre qui n’a jamais vraiment évolué avec les années. Un respect des traditions qui saura faire plaisir aux vieux briscards qui ont connu un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre et des plus jeunes en quête d’un son et d’une approche authentique.

