Chroniques » The Midnight Ghost Train - Live At Roadburn 2013 Chronique Live At Roadburn 2013 (Live)

Unique disque live de leur discographie, Live at Roadburn 2013 reprend le concert donné par THE MIDNIGHT GHOST TRAIN au prestigieux Roadburn Festival le 18 avril 2013. A cette époque, le power trio fondé par Steve Moss en 2007 a déjà sorti deux albums : un éponyme paru en 2009 et Buffalo, paru en 2012. Après quelques difficultés pour trouver un bassiste, le line-up s'est récemment stabilisé avec Brandon Burghart à la batterie et Mike Boyne à la basse. Ce dernier, qui n'a pas participé à l'enregistrement de Buffalo, a rejoint le gang au début de la tournée européenne et il apporte au poste de bassiste une maîtrise et un feeling qui font un peu défaut sur les albums précédents où les plans de basse ont été composés par Steve Moss et exécutés par un musicien de session. Si Mike Boyne a beaucoup apporté aux compos suivantes du gang (les albums Cold Was The Ground (2015) et Cypresse Ave. (2017), il donne aussi au jeu scénique du trio un côté massif et brut.



Souvent rangés par défaut dans la case du Stoner, TMGT est, de l'avis de son fondateur Steve Moss, un groupe de Blues qui aime jouer fort. Et la prestation au Roadburn a tôt fait de le confirmer, chaque extrait étant une petite perle bluesy....jouée fort. Les compos d'apparence massives sont toutes ponctuée de nombreux soli et délires guitaristiques, comme par exemple sur "A Passing Moment Of Madness / Henry", "Tom's Trip" ou "Spacefaze" sur lesquels le guitariste fait gémir sa Les Paul à coup de disto furieuse, comme s'il essayait de maîtriser un étalon sauvage.



Outre l'énorme feeling qui se dégage des chansons, il est difficile de c'est le chant rauque et animal de Steve Moss. Un genre de grondement profond et enroué tantôt agressif et rentre-dedans (""), tantôt ronronnant, comme un tigre endormi ("Tom's Trip" et "Ain't It A Shame"). Le chanteur-guitariste-leader ponctue chaque chanson d'une petite intro illustrative incluant totalement le public dans le set. Ce n'est vraiment pas l'une de ces prestations hermétiques dans lesquelles le groupe dresse entre lui et le public une infranchissable paroi de verre. TMGT en concert, c'est comme s'ils venaient jouer dans ton salon...



Niveau mixage, le disque est brut de décoffrage. Tout le set est enregistré, y compris les longs applaudissement entre la fin du set et le rappel. Il y a juste un défaut de césure entre "Into the fray" et "Ain't it Shame" mais ce n'est pas vraiment gênant puisque ce disque doit s'écouter d'une traite. C'est le prix à payer pour vivre un concert de THE MIDNIGHT GHOST TRAIN comme si vous y étiez et vous exclamer "Mais ce groupe est génial, il faut que je les voie en concert en vrai rapidement".

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE