La pute du volcan ? La pute volcanique ? Le volcan des putes ? Un putain de volcan ? C'est à vous de choisir. A mon avis, la signification du nom du gang grec PUTA VOLCANO n'a pas un rôle déterminant dans le processus d'évaluation de la qualité de ses créations. Et puis il a au moins le mérite de faire réagir et de se mémoriser facilement.



Harmony Of Spheres est le deuxième album de ce quatuor Hélène formé en 2014. C'est le troisième méfait publié par le gang après l'EP Represent Victory Below Eye et le LP The Sun tous les deux parus il y a deux ans.

Signalons enfin que la principale particularité de la formation c'est que son frontman est une frontwoman. Luna Stoner (sic) est indéniablement la carte maîtresse de la formation, celle par laquelle le gang se détache de la concurrence. Une voix grave et riche, du même genre que celles de Georgie Cosson (KITCHEN WITCH) et Elin Larsson (BLUES PILLS). Pour le reste, nonobstant son patronyme agressif, PUTA VOLCANO est un groupe de Stoner des plus classiques. Je trouve leurs deux premiers disques assez quelconques tout en restant intéressants à écouter. Parus à quelques mois d'écart, ils partagent une sonorité organique, éclairée par de belles lignes de chant et une guitare lead au son sec et métallique, un rien Southern Rock.



Harmony Of Spheres joue dans la même catégorie mais avec le temps, le groupe a gagné en noirceur et en pessimisme. Leur dernier bébé évoque très fortement les complaintes les plus sinistres du Grunge et plus particulièrement les premiers albums de ALICE IN CHAINS. Que ce soit sur les riffs, les plans de batterie ou le chant, l'influence du Grunge de Seattle est prégnante et les références aux monstres sacrés du courant sont saupoudrées sur toute la galette, par exemple sur "Bird" ou "Moebius" (difficile de ne pas penser à NIRVANA à l'écoute de ce titre). Au niveau des références, il y a aussi pas mal de QOTSA dans le jeu de gratte, notamment sur "Dune", "Jovian Winds" ou l'excellent "Neon". Malgré ces pesantes références, l'album n'a rien d'une compilation d'emprunts. Il sort du lot grâce à sa fraîcheur, sa tonicité et la variété d'ambiances déclinées tout au long de la tracklist. La gratte a beau rappeler QOTSA, elle envoie de la bûche comme une folle avec des riff cool à la pelle. Le jeu de batterie est particulièrement jouissif, alternant longs plains groovy, accélérations furieuses, jeu profond et jeu plus sec.



En résumé, voici un gang qui s'illustre par la technicité de ses protagonistes, le groove et le feeling du jeu collectif. Voici un disque qui rappelle bien de bonnes choses tout en revisitant les concepts à sa sauce. Harmony Of Spheres, c'est six occasions de découvrir un nouveau groupe de Stoner sympa. Cool, non?

2017 - Autoproduction Stoner notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Puta Volcano

Stoner - Grèce

tracklist 01. Dune (03:53) 02. Bird (05:07) 03. Jovian Winds (03:42) 04. Zeroth Law (04:27) 05. Neon (05:07) 06. Moebius (03:49) 07. Afterglow (03:08) 08. Infinity (05:36)

Durée : 31:00

parution 28 Avril 2017

