Petit groupe originaire de Leeds, Higher Power voit sa carrière aujourd’hui décoller avec la sortie il y a quelques semaines de son premier album intitulé Soul Structure. C’est en collaboration avec les labels Venn Records (Gallows, Milk Teeth...) et Flatspot Records (Mizery, Trapped Under Ice, Backtrack, Suburban Scum...) que le quintet anglais initie cette démarche après une série de démos, EPs et autre compilation parus ici et là depuis la formation du groupe en 2015.



Tirant son nom d’un titre des excellents Subzero, Higher Power emboîte le pas à toutes cette nouvelle génération de groupes de Hardcore à la Mizery et autre Turnstile qui depuis quelques temps maintenant s’inspirent librement de la scène new-yorkaise des années 90 (Leeway, Cro-Mags, Crown Of Thornz, Shelter...). Etant donné la propension de groupes à s’enfoncer ces derniers mois dans cette brèche, il n’y a là a priori pas de raisons particulières de s’affoler. Sauf que Soul Structure reste un premier album relativement bien composé qui, s’il n’est pas exempt de petits défauts, réussi à faire oublier ses quelques points négatifs par un sens aiguisé de l’efficacité et du groove.



A la manière d’un Nonstop Feeling, Soul Structure s’inscrit dans une démarche particulièrement catchy et mélodique qui va donner au Hardcore des Anglais un côté entêtant et très vite addictif. Inutile en effet de se lancer dans une multitude d’écoutes pour espérer accrocher à la formule proposée ici par Higher Power. Simple et immédiate, la musique du groupe s’apprécie sans effort particulier si tant est que l’on soit réceptif à ce type de Hardcore léger dans son attitude et presque pop dans ses mélodies et ses refrains. Certes, on retrouve bien une certaine nervosité typiquement new-yorkaise dans les riffs, nervosité d’ailleurs ici renforcée par une production naturelle et abrasive, mais finalement tout transpire la musique Alternative/Grunge des années 90. Il faut dire que le chant clair, assez peu agressif et un brin nasillard de J Town - qui étonnamment me rappelle pas mal celui de Perry Farrel de Jane’s Addiction - apporte un côté très rafraîchissant et presque estival à l’ensemble.



Malgré le caractère relativement inoffensif mais pourtant hyper catchy de ses mélodies, Soul Structure possède également un groove particulièrement irrésistible qui va donner à ce premier album un goût inattendu de reviens-y, notamment grâce à ce riffing thrashisant (ponctué d’ailleurs de quelques solos ici et là) tout en nerf et à l’attitude franchement racailleuse (le début de "Can’t Relate", "Looking Inward" à 0:40, "Balance" à 0:04, "Hole", "Between Concrete And Sky" à 2:00, "Embrace" à 1:10, "Reflect" à 1:20, "You Ain’t Much" à 0:40) mais aussi grâce à un jeu de batterie dynamique, aérien et sans fioriture.

Mais comme évoqué ici-même en préambule, Soul Structure n’est pas exempt de défaut. Outre le manque d’originalité et le sentiment que les Anglais s’engagent sur un terrain revenu ces dernières années à la mode, c’est surtout la baisse de régime opéré à mi-parcours (notamment entre les titres "Hole" et "Between Concrete And Sky") ainsi que l’aspect souvent plus générique de ces quelques compositions qui va venir quelque peu modérer mon enthousiasme général.



Ceci étant dit, Higher Power livre avec Soul Structure un premier album suffisamment solide pour espérer séduire les amateurs de New-York Hardcore / Thrash / Crossover largement inspiré par Leeway et compagnie. L’atmosphère presque acidulée et surtout délicieusement 90’s qui flotte tout au long de cette petite demi-heure ainsi que ces mélodies faciles et entêtantes, rendent quoi qu’il en soit l’écoute particulièrement agréable et surtout très addictive. Voilà en tout cas un disque de saison, sans grandes prétentions et surtout parfait pour ces longues journées ensoleillées où l’on préfèrera chiller plutôt que d’aller bosser et se prendre la tête.

