Chroniques » Monster Magnet - Tab Chronique Tab (EP)

On a vraiment perdu de vue ce que Stoner signifie. Non, vraiment. On a oublié les racines du mot et la musique que jouaient à leurs débuts ceux qui ont fondé le genre. MONSTER MAGNET fait partie des noms qui reviennent souvent quand on remonte les sources du fleuve. A la fin du siècle précédent, le gang américain emmené par son bouillonnant leader, Dave Wyndorf a produit quelques albums importants pour comprendre le Stoner. On pense souvent au premier album, Spine Of God, mais il faut également prendre en compte le disque précédent, Tab un EP trois titres qui oscille entre proto Stoner et Space Rock.



MONSTER MAGNET est un groupe américain fondé en 1989 par Dave Wyndorf (chant, guitare), John McBain (guitare) et Tim Cronin (batterie). Le trio devient rapidement un quintet quand il est rejoint par John Kleiman à la batterie et Joe Calandra à la basse. Tim Cronin cède alors les fûts pour doubler Wyndorf au chant et gérer les effets. Le groupe est d’abord signé par le label allemand Glitterhouse Records qui publie deux EP : un éponyme le 1er février 1990 et Tab en 1991. En 1990, MONSTER MAGNET signe également avec le label américain Caroline Records. Le debut album, Spine of God, sort en Europe en 1991 et aux USA le 28 février 1992. Surfant sur le succès de Spine Of God, Caroline Records réédite Tab, le 14 mai 1993. Au fil des rééditions par les différents labels, la setlist du disque a parfois varié, la version originale du projet repose sur trois titres : “Tab”, “25” et “Lord 13”.



Trois morceaux, 50 minutes. Une oeuvre qui prend son temps pour installer ses ambiances et les étirer dans un délire brumeux. Il n’y a pas de climax dans Tab. La musique suit son cours, comme un courant sauvage, seulement canalisée par les musiciens. Ici une guitare échappe à la trame pour un solo enfumé et Psychédélique. Là le chant de Dave Wyndorf, toujours lointain et secondaire propose une alternative, mais ces tentatives sont vite rattrapée par le courant principal, lent, gras, profond comme l’Amazone. Il noie le morceau dans un océan de distorsion et d’effets. Tab, c’est un voyage. Mais pas de ces ascensions vertigineuses qui débouchent sur un paysage à couper le souffle. C’est plutôt une traversée en mer, où les vagues succèdent aux vagues et où rien ne vient rompre la monotonie de la traversée à part le dos d’une baleine à bosse aperçu au loin, un groupe de dauphin qui suivraient la traîne pendant quelques instants avant de disparaître ou un banc de thons survolés par une horde de mouettes. Voila bien le genre de trip qui se vit plus qu’il ne s’écoute.



Tab est une préface, C’est un trip bien plus proche du Rock Psychédélique hérité des 70’s que du Stoner stricto sensu. Il manque un peu de lourdeur et d’agressivité, un son plus Metal en quelques sortes. Cette fusion, MONSTER MAGNET la fait dans son disque suivant, Spine Of God, dont Tab peut servir de prologue. Une partie non essentielle pour apprécier l’oeuvre, mais importante pour en comprendre les sources et donc comprendre d’où vient le Stoner.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

1991 - Caroline Records / Glitterhouse Records Stoner notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (3) 3.5/5

plus d'infos sur Monster Magnet

Stoner - Etats-Unis

écoutez Tab

tracklist 01. Tab (32:14) 02. 25 (12:28) 03. Lord 13 (4:09)

Durée : 50:00

line up Dave Wyndorf / Chant / Guitare

Tony Cronin / Chant / Guitare

John McBain / Guitare

Joe Calandra / Basse

John Kleinman / Batterie

voir aussi Monster Magnet

Last Patrol

2013 - Napalm Records

Essayez aussi Clutch

Earth Rocker

2013 - Weathermaker Sasquatch

IV

2013 - Small Stone Records Stonegard

Arrows

2006 - Candlelight Records Harms Way

Oxytocin

2006 - Black Lodge Records The Sword

Apocryphon

2012 - Napalm Records