Pourquoi c’est moi qui doit m’occuper du nouvel album d’ULTRA VOMIT ? Et d’ailleurs ils ne l’ont pas déjà chroniqué mes partenaires de Webzine ? Attends, bah si, Fullsail en a parlé… Mais c’est quoi alors ce que j’ai sous les yeux là ? Du GRONIBARD ? Je me pose la question à cause des noms de pistes… On a « Arsouille mes couilles », « Catin crottin », « Croque monsieur », « Bar-Tabasse », « Mortel bordel »… On peut penser qu’on est devant des guignolos, devant la version metal de Vincent Lagaf’.



Mais ça c’est en se cantonnant uniquement aux noms de piste. Il suffit de voir le visuel et le label pour comprendre que ce n’est pas de la rigolade. CATACOMBES, signé chez Hass Weg Productions. Difficile de faire plus intègre et sérieux que cette écurie française. Et la musique va le confirmer. Ce one man’s band est en fait le projet d’Antoine Guibert, un nom qui devrait parler aux fans de BELENOS puisqu’il en assure la guitare et les vocaux de fond pendant les concerts. On a presque envie de dire que c’est un gage de qualité. C’est aussi à lui que l’on doit le groupe ONIRISM qui n’a pas eu l’exposition méritée, en tous cas pas encore sur Thrashocore, malgré un black épico-symphonique surprenant et personnel.



BELENOS et ONIRISM… Deux mondes très différents. Mais Guibert ne s’arrête pas là, et sous cette fois-ci le patronyme de Le Démoniaque, il nous présente CATACOMBES. Et si les thématiques peuvent surprendre et inquiéter au premier abord - la prostitution et l’alcool n’étant pas toujours mis en avant dans notre monde, et sûrement pas avec les mots cités plus haut – la musique n’en laisse absolument rien deviner. Il s’agit au contraire d’un black metal à la base classique, mais surmonté de riffs entrainants et dévastateurs. Ces douze pistes regorgent de mélodies qui défoncent l’esprit et de parties bondissantes jouissives. On pourrait faire un rapprochement rapide avec la scène finlandaise si l’on oubliait que l’on a chez nous une bonne scène qui joue ce style. Des exemples ? Vite fait alors : WYRMS. MOURNING FOREST. SACRIFICIA MORTUORUM.



Et c’est non-stop que CATACOMBES nous assène de coups mortels. Les pistes s’enchaînent sans laisser beaucoup de temps morts car elles vont à l’essentiel. Elles durent pourtant bien 5 minutes en moyenne, mais on ne déplore aucune lassitude. Bon, quelques redite, oui, c’est vrai que d’une piste à l’autre on retrouve des similitudes qui gêneront les plus exigeants, mais c’est dû à la formule choisie, et finalement à la patte du géniteur. Il ralentit parfois le rythme, histoire de nous faire reprendre un léger souffle. Mais c’est rare et surtout employé pour repartir de plus belle. Comme sur la dernière piste. La folie. La FOLIE ! Tu penses que ça va vite, il met un break bien mélancolique, et il part dans un solo qui groove !!! La folie. Tu ne bouges ni la tête, ni les jambes, ni rien que tu maîtrises, car c’est carrément ton cervelet qui remue dans tous les sens et ne se remet en place qu’une bonne heure après.



L’enrobage peut casser le charme chez certains. Mais il suffit aussi de se plonger dans les paroles pour saisir l’approche, se rendre compte que c’est plus profond que ce qu’on pouvait craindre. Et surtout il suffit de tester la musique pour approuver. Un nouveau groupe de grande qualité est né et il est à nouveau français.

2017 - Hass Weg Productions Black Metal mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Catacombes

Black Metal mélodique - France

écoutez Arsouille mes couilles

tracklist 01. (Intro) 02. "Le Démoniaque" 03. Arsouille mes couilles 04. Mortel bordel 05. L'antre effroi 06. Pompe funèbre 07. (Interlude) 08. Bar-Tabasse 09. Catin crottin 10. Croque monsieur 11. Bonnes sœurs terreur I 12. Bonnes sœurs terreur II

Durée : 54:04

parution 3 Avril 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

