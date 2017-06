Chroniques » Ordem Satanica - Monte da lua Chronique Monte da lua

Le Portugal est là pour nous rappeler que le black metal cracra a encore ses adeptes. Mais aussi pour en convaincre de nouveaux. Que ce soit CANDELABRUM, BLACK CILICE, CRIPTA OCULTA ou encore les formations appartenant au Black Circle (MONS VENERIS, VETALA, DECREPITUDE et IRAE), le pays ne cesse de nous prouver que Satan a déménagé. Il devait en avoir marre de se peler les fesses au Nord, il a migré au soleil, plus proche de son environnement d’origine.































Avec son premier album enfin sorti après plusieurs splits, ORDEM SATÂNICA trouve sa place auprès des formations citées. L’hommage à la scène des années 90, et en grande partie aux Légions Noires, dépasse l’hommage et les flammes brûlent de tout leur feu. Un son raw ultra dégueulasse. Des instruments qui dégoulinent de notes occultes déraisonnées. Un chanteur qui est revenu à l’état sauvage et grogne la bave aux babines.



Il n’y a rien de plus à ajouter puisque ce genre de black metal ne se commente pas. Il se vit ou il se fait rejeter. Les adeptes y trouveront leur compte, même si la « concurrence » est véritablement rude. L’album de 8 pistes et 50 minutes s’engloutit tout seul car il parvient à nous mettre en transe, rehaussé de sons comme le bruit du vent, de la forêt, de la foudre… mais il traumatise moins que CANDELABRUM ou BLACK CILICE.



Après il faudra juste retenir que les paroles sont en portugais, mais que le chant est tellement caverneux qu’on ne distingue pas la langue employée, et que l’album n’est prévu dans un premier temps que sur cassette, comme souvent chez Signal Rex qui ne réédite en CD que les opus qui se sont bien écoulés.



En attendant qu'un extrait soit dispo, voilà un lien vers un EP :





DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Signal Rex Trve & Raw Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ordem Satanica

Trve & Raw Black Metal - Portugal

nouveaute A paraître le 21 Juin 2017

tracklist 01. Belial os Bosques e o Pentagrama 02. Monte da Lua 03. Lagoa da Serpente Eterna 04. Pelo Misticismo… 05. Negras aparições 06. Tempestades Nocturnas e Invocações Satânicas sob os céus de Sintra 07. Solstício de Inverno 08. Entre Árvores Sombrias

Durée : 49:32

Essayez aussi Tuman

The Past is Alive

2014 - No Colours Records Dødsfall

Inn i Mørkets Kongedømme

2012 - Obscure Abhorrence Productions Satanic Warmaster

Fimbulwinter

2014 - Werewolf Records Ormgård

Ormblot

2014 - Forever Plagued Records Cornigr

Relics of Inner War

2011 - Saturnian Productions