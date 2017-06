Chroniques » Atlas - Death and Fear Chronique Death and Fear (EP)

Avec Atlas, je ne te propose pas la lune. Pas même un tour du monde. Je t’ancre direct dans la scène stoner, les pieds dans le goudron mais la tête au frais car Atlas est suédois et le désert, il ne connaît pas. Son stoner/doom ne révolutionne pas la cartographie du genre mais l’aère très sensiblement à grands coups de hard/blues aux termes d’un EP de 6 titres pour près de 30 minutes de musique. En avant, marche !



Wermland va forcément t’induire en erreur. Ce premier titre n’est pas représentatif de la suite, qui part sur un mid-tempo lourd, rythmique et dynamisme accru en avant, basse rondouillarde inside. On note toutefois de suite les aspects très rock qui ramènent davantage à Kyuss qu’à Windhand, le chant gorgé de blues par instants – comme certains riffs – et la volonté de « briser » la structure à grands renforts de breaks, certes légers, mais dont le mérite est d’offrir une belle dynamique au morceau. Black Smoke, le second titre, reprend les mêmes codes en accentuant davantage les accents bluesy des soli.



La dominante boogie rock / blues de cet album ne doit cependant pas occulter les aspects plus bruts. Le stoner, le doom ne sont pas ici des prétextes. Sur les titres plus courts (Dog with two Bones ou Covered in Gold par exemple), ils confèrent aux titres un punch supplémentaire, d’autant que le son est très organique, particulièrement chaud et confortable. Ces titres sont d’autant appréciables que, là encore, les break font merveilles, qui enchainent lourdeur et vitesse et mélodies aériennes, subtiles.



A Waltz et Death and Fear, les deux derniers titres, les plus longs, accentuent le contraste, le premier s’éloignant franchement des terres metalliques pour rejoindre la mélodie pure, le blue le plus aérien, alors que le second reprend pied dans un doom plus classique, plus trad’.



La diversité de cet EP, sa coloration ultra chaude plaira sans difficulté aux amateurs de rock bluesy qui ne rechignent pas non plus devant quelques sonorités plus lourdes.

2016 - Indépendant Stroner / Doom / Blues notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 4/5

Stroner / Doom / Blues - Suède

tracklist 01. Wermland 02. Black Smoke 03. Dog With Two Bones 04. Covered In Gold 05. A Waltz 06. Death & Fear

Durée : 30:12

parution 1 Novembre 2016