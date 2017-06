Chroniques » Emyn Muil - Elenion Ancalima Chronique Elenion Ancalima

CALADAN BROOD que j’aimerais avoir des nouvelles, je vais devoir me contenter de EMYN MUIL. C’est que dans la famille des formations influencées par SUMMONING, l’Italien n’est pas celui qui a réussi à imposer sa patte. Il n’a pas véritablement essayé d’ajouter un petit quelque chose qui permettrait de dire qu’il est une relève et s’est au contraire complu dans l’hommage très fidèle. Enfin, ça c’était en 2013, avec



4 années ont passé, et le one man’s band s’est... totalement... décidé à... poursuivre sur la même lancée. Et si ! C’est du SUMMONING pur jus. Une fois encore, on pourra faire croire à n’importe quel fan des Autrichiens qu’ils ont retrouvé de vieilles compositions de l’époque de Gol Guldur. Absolument. Le son, la voix rauque, les synthés prépondérants qui créent des couches épiques nostalgiques... Même la façon d’amener les pistes, tiens, c’est du SUMMONING. Le développement aussi. D’abord des riffs répétés qui deviennent vite hypnotiques, puis un autre son de synthé qui s’ajoute et un break avant de retrouver la trame principale.



Est-ce un mal ? On aime taper sur les copieurs mais c’est une question plutôt inutile en un sens. Si ça vous amuse, gommez le nom d’EMYN MUIL sur la pochette et remplacez-le par SUMMONING. Cela vous aidera peut-être à mieux entrer dans les ambiances qui sont véritablement prenantes. Ah si, on est transporté à nouveau dans le monde de Tolkien, et quand on sait que Protector et Silenius n’ont pas prévu d’album avant... au moins le prochain siècle... on se dit qu’il serait peut-être bon de se délecter des disciples...



Par contre EMYN MUIL et donc l’unique membre saverio Giove, a tenté l’originalité en prenant d’autres écrits que le Seigneur des Anneaux. C’est cette fois-ci basé sur Akallabeth, la quatrième partie du Silmarillion. Bon, vous savez que ça se passe quand même sur la Terre du Milieu, mais bon, ça change au moins un chouia des trop gros classiques. Une autre petite particularité, c’est la présence d’une femme qui apparaît trois fois. Hildr Valkyrie fait une apparition plutôt féérique sur quelques secondes de "Under a Silvered Star" et "Ar-Pharazôn" pour finalement revenir sur l’ensemble de la dernière piste, très ambiante « Elenion Ancalima ». Notre amie grecque est connue et acclamée des fans de FOLKEARTH, FOLKODIA, ELFFOR, HELRUNAR et même KAWIR. Elle fait presque office de « SOS il me faudrait une voix de femme ». Ne nous plaignons pas, sa voix colle à cet univers...



2017 - Northern Silence Productions Epic Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.5/10

tracklist 01. Under a Silvered Star 02. The Lay of Númenorë 03. Ar-Pharazôn 04. Far Umbar 05. Elenion Ancalima

Durée : 41:03

