Petit pincement au cœur avant de mettre le disque en platine je dois avouer… Soit. Mais aucune frayeur à avoir, point de death ‘n’ roll bancal (le raté Swallow The Snake) pour cet « au revoir », la recette death metal de Desultory n’a pas changé en 20 ans : une bonne dose de « groove » et de « mélodie » dans des compositions « directes » certes mais qui paraîtront nettement plus subtiles et complexes que le gras saturé triple couche de ses camarades décérébrés (mais si jouissifs). Une efficience décuplée par la production exemplaire (comme d’habitude) du studio Necromorbus (déjà responsable du son de



Contrairement aux précédentes galettes, peu de hits à se mettre sous la dent. On retiendra surtout les imparables « Beneath The Bleeding Sky » (condensé du savoir-faire de Desultory) et « Breathing The Ashes » qui démontrent l’atout mélodique de la bande. Des riffs glacials calés dans du death suédois viril, l’alchimie fait mouche, la présence de Johan Bohlin (guitariste d’Unanimated pour rappel) n’y étant pas étrangère. Mais globalement ce Through Aching Aeons semble moins accrocheur qu’à l’accoutumé, des riffs mélo plus éparses et moins marquants dans des compositions malgré tout ô combien carrées. On notera une touche mélancolique sur l’introduction au piano de « Divine Blindness » et le final de « Our Departure » comme les derniers vers dédiés à leurs fans… Cela ne suffira pas à gommer ce sentiment de « pilotage automatique » que l’on subira particulièrement sur « Spineless Kingdom », le poussif « In This Embrace » (morceau le plus faible) ou « Slither ». Des chutes de studio du précédent album pour remplir la chose ? Il faudra parfois attendre un break ou une montée d’adrénaline du batteur hyperactif pour que notre lobe sorte de sa veille.



Pas pour déplaire aux fins gourmets HM-2 mais les sorties de grosses cylindrées suédoises s'enchaînent pour ce mois de juin caniculaire : la découverte plébiscitée Gods Forsaken de l'ogre Jonny Pettersson (Wombbath), la roue libre Entrails (« next ! ») puis cette galette inattendue de Desultory. Desultory ou un énième groupe maudit oublié qui aura sorti deux pépites de death metal suédois ( Into Eternity et Bitterness ) au début des années 90 (production Sunlight et sortie via Metal Blade tout de même) pour finalement se séparer en 1996. Pépites malheureusement masquées par les mastodontes de Stockholm de l'époque… Forcément le retour de Desultory 13 ans plus tard était attendu sourire béat, surtout que le champ semblait libre (entre groupes lambda et maîtres peu inspirés). Counting Our Scars saura faire son effet sur le moment mais prendra malheureusement la poussière… Suivra encore un long silence puis l'annonce surprise du groupe au Hellfest 2016 et la news d'un album… D'adieu.

