Les punchline de gros branleur, c'est pas ce qui manque dans le Metal. Je le disais l'autre jour à propos de GRAND LORD HIGH MASTER qui frappe déjà fort en terme de présentation à grosses baloches. On peut en dire de même de HEAVY JUSTICE, gang californien qui se présente très modestement comme les phénix du Heavy Metal. Cette formation fondée en 1999 et active au début de ce siècle s'est mise en sommeil pendant une dizaine d'année avant de renaître de ses cendres en 2012 à l'occasion d'un EP éponyme, suivi d'un debut album autoproduit en 2013, Apocalyze. Le groupe fait à nouveau parler de lui cette année en publiant coup sur coup un EP de reprises, Let em fall et un nouvel album, dont il est ici question, And So We Fall.



N'allez pas croire que le gang se compare au phénix pour évoquer sa propre résurrection après dix ans de hiatus, la bio sur leur site internet laisse plutôt entendre que le quatuor de Los Angeles a l'impression d'avoir redoré le blason du Metal dans son ensemble : "Born in 2000, Heavy Justice re-emerged in 2010 to give Heavy Metal its own re-birth. Heavy Justice is a throw back to a smash mouth style of Metal, bringing heavy music back to its prominence with their own brand of beastly power, hook melodies, and exciting live shows. Musical precision plus the need for a change in our genre have made Heavy Justice the PHOENIX of Heavy Metal. C'est y pas formidable! Après la NWOBHM dans les années 80 et le Neo Metal dans les années 90 (ha ha ha), il manquait un nouveau messie pour le siècle naissant !



Attention, je ne nie pas que parfois notre musique préférée tourne un peu en rond et que le Siècle des Lumières semble loin derrière, mais on ne peut décemment pas considérer le dernier méfait de HEAVY JUSTICE comme la nouvelle bible du Heavy Metal. Et pour une raison simple : le groupe n'invente absolument rien. Il se contente de débiter une musique tout ce qu'il y a de plus heavy, tout ce qu'il y a de plus Metal, jouée pied au plancher, nez dans le guidon. C'est un parfois technique, souvent fun mais jamais innovant. Plutôt que de créer un truc nouveau (mais est-ce seulement possible), HEAVY JUSTICE recycle les bonnes idées de groupes qui ont vraiment fait bouger les lignes. Je suis prêt à parier que pendant leur retraite de dix ans, les Angelanos ont pas mal biberonné du Thrash des origines, et notamment METALLICA, le chant de Neil Moutrey empruntant plus souvent que de raison les intonations caractéristiques de James Hetfield (notamment, mais pas seulement sur "Born To Dust", un crypto tribute à METALLICA). Ce n'est pas un reproche, HEAVY JUSTICE n'est pas le premier groupe à piller les oeuvres des pères du genre, mais un peu de modestie, messieurs - dames. Comme disait mon grand-père, "mieux vaut surprendre que décevoir".



Faisons comme si nous n'avions pas cette bio hilarante et lançons la lecture de And So We Fall, faisons également abstraction de notre connaissance (encyclopédique pour certains) du Thrash et du Heavy Metal de ces quarante dernières années. Vous y êtes? Bien. En mode lapin de six semaines, HEAVY JUSTICE envoie du bois. Une prod massive, des plans de guitare intéressants, quelque soli techniques et rapides ("The Macabre Melody", "Mariana", "Bone To Dust"), un chant hargneux, une structure classique, certes, mais une bonne scénarisation des morceaux, tournant tous autour de quatre minutes, des instrus accrocheurs, des riffs autoroute entraînants. Le disque bénéficie d'une prod "moderne", gros son très fort et pas toujours très fin. Ce défaut se traduit par un reverb trop appuyé sur "Mariana" et "Mercy's Veil" et des sonorités d'instruments en plastoc, notamment la batterie et tout particulièrement sur "Davy Jones". Enfin, puisqu'on parle des défauts, deux des huit pistes sont de purs morceaux de remplissage : le fade "Fall Of Giants", son chant plaintif et geignard totalement hors de propos et l'instru "Edge Of The Inferno" parce que bon, un instru sur un disque si court, ça sent un peu l'alibi pour étirer artificiellement la durée, surtout que celui-ci n'est qu'une version sans parole des sept autres pistes.



Il reste peut-être des choses à inventer dans le Metal, mais les dix ans de retraite de HEAVY JUSTICE ne leur ont pas permis de trouver la pierre philosophale. Ou sinon ils en réservent l'usage à leur prochain album, And So We Fall... explorant uniquement des chemins plus balisés que le GR20.

