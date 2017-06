Chroniques » Pagliacci - Yours Sincerely, Sister Josephine Chronique Yours Sincerely, Sister Josephine (EP)

Cela va faire quelques mois qu'on se pratique, vous et moi, mais vous ne savez pas encore tout de moi. Même si l'heure du divan de Lacan n'est pas encore venue, je suis d'humeur à vous faire une petite confidence : si je suis ouvert à pas mal de styles, je n'ai jamais accroché aux projets symphoniques ou lyriques. J'éprouve également une certaine méfiance à l'égard des concept albums, qui enferment trop souvent les groupes qui s'y lancent dans une histoire mièvre et tortueuse. Vous ne pouvez donc pas me taxer de subjectivité lorsque je choisis comme coup de cœur pour ce mois de juin un concept album de Metal Symphonique!



Yours Sincerely, Sister Josephine n'est pas un album mais un EP, et vous pourriez juger le format trop court pour se faire une idée claire des talents des interprètes. Je ne vous contredirai pas. Vingt petites minutes, c'est d'autant plus succinct que le projet est d'envergure. Ce coup de coeur n'est (je l'espère) qu'un avant-goût de ce que sera l'oeuvre finale ambitionnée par ses auteurs



PAGLIACCI n'est pas un groupe, c'est un Opera Metal créé par deux anciens membres du groupe de Metal Symphonique ALLEGORIST : Zhivko Koev (claviers, paroles et musique) et Katerina Simeonova (chant). Outre ses deux têtes de pont, le projet implique dix-huit intervenants invités, ce qui lui donne une dimension internationale qui complexifie énormément le processus de réalisation. Ainsi, entre la publication du premier single, "Black Flowers" et ce debut EP, deux ans déjà se sont écoulés!



Les plus cultivés d'entre vous le savent déjà, mais je précise pour les autres que Pagliacci est un opéra italien en deux actes de Ruggero Leoncavallo, créé le 21 mai 1892 au Teatro Dal Verme à Milan. Cela n'a rien à voir avec l'histoire développée par le groupe PAGLIACCI dans son propre Opera. Une histoire qui devrait tenir sur deux albums et un EP, ledit EP servant de transition entre les deux albums. C'est justement cet EP que le groupe a choisi de publier en primeur. Même s'il doit servir de transitions entre deux parties qui ne sont pas encore connues, le petit disque de cinq titres, très bien écrit, donne à l'auditeur des raisons d'espérer. En effet, de la scénarisation aux lyrics en passant par les compos et le crescendo dramatique, ce premier essai de vingt minutes en dit long sur le potentiel de PAGLIACCI.



On ne passera pas bien longtemps sur "Dear Brother Dominic", une lettre lue sur fonds d'arpèges servant d'introduction à l'histoire. La suite est beaucoup plus intéressante. Elle est construite comme un dialogue entre deux protagonistes classiques de la Commedia dell'arte, Arlequin et Colombine et des choeurs qui ponctuent leurs échange. Tout comme dans l'opéra classique italien d'où sont issus ces deux personnages, Arlequin et Colombine incarnent le peuple, généralement rusé et audacieux (comme les personnages de bonnes et de laquais chez Molière) tandis que les choeurs expriment l'opinion générale, l'avis de la majorité. Les lyrics sont construits selon les règles poétiques classiques (avec des rimes, une homogénéité dans le nombre de pieds des vers). Le chant prend souvent des accents grandiloquents et expressifs tandis que la musique alterne les ambiances et climats, jouant notamment sur l'impressionnante variété d'instruments impliqués dans les compos. Comme dans tout projet de Metal Symphonique réussi, l'ambiance repose sur une délicate alchimie entre l'instrumentation acoustique, les instruments "classiques", une colonne vertébrale Metal : le trio batterie, guitare et basse amplifiées et saturées, un chant extrême ("Calling Melchizedek") et des nappes de claviers pesantes.



On ne peut que saluer l'énorme travail de composition, d'écriture et de construction et un résultat qui, dans son genre, force le respect. La masse de boulot nécessaire à la réalisation de ce projet international impliquant vingt musiciens éparpillés à travers l'Europe est d'autant plus impressionnante que PAGLIACCI est une autoproduction.

