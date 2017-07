Chroniques » Ululatum Tollunt - Quantum Noose Of Usurpation Chronique Quantum Noose Of Usurpation (EP)

Invictus Productions poursuit sa campagne de destruction massive avec cette fois-ci un obscur groupe américain dont les premiers balbutiements discographiques remontent seulement à l’année dernière. Originaire du Tennessee, Ululatum Tollunt (qui se traduit en latin par "cri de guerre") compte effectivement à son actif une première démo autoproduite intitulée Order Of The Morningstars suivi d’un EP paru il y a quelques mois sur le fameux label irlandais.

Si les titres et l’appellation donnés aux supports diffèrent, le contenu reste quant à lui étonnamment identique. On retrouve ainsi les mêmes morceaux, proposés selon un tracklisting absolument similaire et qui pour l’occasion n’ont surtout pas été réécrit ou réenregistrés. Ainsi, en dehors du titre donné à ce EP (Quantum Noose Of Usurpation), la seule légère différence porte finalement sur l’artwork qui utilise toutefois les mêmes principaux éléments à savoir deux masses d’armes imposantes perdues ici dans une espèce de brouillard opaque. Guerre !



Du haut de ses presque vingt minutes, ce EP va venir marcher sur les plates bandes d’une scène canadienne implacable connue pour ses formations sulfureuses et jusqu’au-boutistes (Antichrist, Blasphemy, Conqueror, Death Worship, Revenge...). Un mimétisme qui pourrait presque paraître gênant si le résultat n’était pas aussi terriblement efficace et redoutable. Avec une moyenne d’un peu plus de trois minutes par titres (d’ailleurs plombée par un "Triumph Continuum" affichant à lui seul près de six minutes), Ululatum Tollunt s’applique avec une rigueur qui fait froid dans le dos à tout anéantir sur son passage.

Sans surprise, on retrouve donc tous les poncifs qui définissent aujourd’hui le genre. De la production opaque et volontairement déséquilibrée à la voix âpre et totalement arrachée en passant par ce riffing aliénant et étouffé (avec en sus ces descentes de manches dissonantes à la Revenge), ces blasts quasi ininterrompus opposés à ces quelques breaks brise-nuques ainsi que cette atmosphère belliqueuse, fière et conquérante, l’amateur éclairé ne sera certainement pas dépaysé lorsqu’il posera ses oreilles ici pour la première fois. D’autant qu’à défaut d’originalité, les Américains possèdent heureusement de certaines prédispositions en matière de guérilla urbaine. Une guerre éclaire que le groupe sait gagnée d’avance grâce à des compositions bestiale et particulièrement frontale qui n’épargneront absolument personne. Une blitzkrieg menée tête baissée, le couteau entre les dents avec l'irrépressible envie de tout dézinguer.



N’ayant pas spécialement envie de plomber votre éventuelle curiosité par une chronique trop longue qui ne ferait finalement que tourner en rond, je préfère m’arrêter là pour vous donner l’opportunité d’écouter les quelques titres en écoute ci-contre. Si on repassera pour l’originalité et/ou la personnalité, on restera bien entendu pour la force de frappe déployée par les Américains dont on ne sait finalement pas grand chose. Une leçon de violence dans les règles de l’art qui n’impressionnera pas grand monde mais qui toutefois procurera à coup sûr son lot d’émotions fortes. Une belle entrée en matière à destination de ces têtes brûlées pour qui l’efficacité prime sur tout le reste. Pour ma part, j’ai évidemment déjà signé...

