CARACH ANGREN y est parvenu. Malheureusement je ne parle pas de leur 5ème album sorti il y a quelques semaines, mais des trois premiers opus. Sans en avoir été un fan absolu, j’avais tout de même été convaincu par des ambiances encore bien dosées. Et il faut le dire assez rafraîchissante à ce moment-là. Lammendam,



Quoi qu’il en soit, CARACH ANGREN a marqué la scène et au moins réussi à attirer certains vers des sonorités de clavier. Même CRADLE OF FILTH en a pris de la graine et s’est mis à copier ou à s’aligner sur les codes des nouveaux venus. Ah si, beaucoup de couplets de l’Anglais auraient pu se retrouver sur un album de CARACH ANGREN. Même le maquillage adopté par Dani il y a quelques années a obligé les trois membres du groupe à se fendre d’un message assez ironique sur Facebook et d’une photo qui montrait bien que le corpse paint choisi avait été influencé par le leur.



Mais voilà, Dance and Laugh Amongst the Rotten. Alors certes, le concept prend le pas sur la musique et tout semble organisé pour répondre à une trame, mais le travail effectué sur ces 9 pistes est pratiquement irréprochable. Des parties agressives, des envolées, du piano, des cordes, des changements de rythme qui restent agréables. Bon, on va encore trouver quelques cassures de trop, quelques exagérations limite, mais finalement, les fans du groupe, et les fans de la première heure aussi, ne devraient pas se plaindre de ces 41 minutes. « Charles Francis Coghlan » et « The Procession Process » et « Charlie » me comblent véritablement.



Par contre, les vocaux… Les plus fréquents sont très bien. Ils attaquent, ils font mal, rien à redire. Mais ces déclamations à outrance… Pffffff. Si, si ! Vous les supportez peut-être, vous les aimez peut-être. Moi non. J’ai l’impression avec la musique de mater un film grand spectacle, avec plein de bons effets spéciaux, mais que tout à coup apparaît un acteur de théâtre à l’ancienne. Celui qui parle fort là, pour que le dernier rang entende. Celui qui en fait trop, qui s’écoute bien parler et utilise des mots que même le dictionnaire est sur le point d’abandonner. Celui qui se tient droit au bord de la scène, qui regarde au loin pour parler à quelqu’un qui est derrière lui et qui annonce « Ô, je vous le dis Madaaaaaame. Votre valet, votre perfiiiiide valet, n’a de cesse de s’esclaffer face à notre naïf contentieux. »...



« Ferme ta gueule !!! Vite et définitivement !!! ». Ce serait une fois encore pourquoi pas, mais là, c’est à répétition ces déclamations. L’ambiance pourrie que ça impose. Et puis à deux ou trois reprises, il se lèche les lèvres. Il fait un bruit dégueulasse volontairement, c’est aussi malaisant que ces vilains dans les films qui une fois battus par le héros sont pris d’un fou rire après avoir affirmé qu’ils reviendraient ! « Sherlock ! Tu m’as eu aujourd’hui, mais je te le dis ! Je reviendrai ! AHAHAHAHAHAHAH ! ».



OK…



2017 - Season of Mist Comédie Musicale Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10

Comédie Musicale Black Metal - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 16 Juin 2017

tracklist 01. Opening 02. Charlie 03. Blood Queen 04. Charles Francis Coghlan 05. Song for the Dead 06. In de naam van de duivel 07. Pitch Black Box 08. The Possession Process 09. Three Times Thunder Strikes

Durée : 41:17

