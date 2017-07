Chroniques » Trap Them - Crown Feral Chronique Crown Feral





Soyons de bonne foi, tout fanboy éperdu que je suis : Blissfucker était un peu décevant, perdant du côté pop ultra catchy de son grand frère. Ce qui ne m'a pas empêché d'attendre Crown Feral avec impatience, en bavant sur son superbe artwork. Bave qui est devenue écume en entendant 'Hellionaires', premier extrait sous amphètes, pied au plancher et crust-punk à fond : Trap Them tout comme je l'aime. Impossible de ne pas avoir envie de se jeter tête la première contre les murs sur ce riff assassin, cette batterie forcenée et cette voix plus hargneuse que jamais. Un retour aux temps glorieux ? Ca s'annonçait bien.



Et 'Hellionaires' n'était pas qu'un heureux hasard. Crown Feral est acéré, rapide et accrocheur. Après une introduction poisseuse et menaçante, la machine s'emballe pour ne plus ralentir qu'à de rares occasions. Au programme, guitare-HM2-tronçonneuse qui assène riffs de barbare et mélodies aigües infectieuses sans temps mort, batteur bûcheron positif à bloc au test dopage, et à la voix... On ne qualifie pas Ryan McKenney. On le ressent. Sauvage enragé, il plane sur tout l'album de sa voix déchirée, transmettant sa furie qui frôle la folie pure à l'auditeur. Tout s'enchaîne sans discontinuer, et on imagine déjà les amplis s'enflammer et la batterie céder sous les coups. Sérieusement, jetez une oreille sur 'Revival Spines' : vous en connaissez beaucoup, vous, qui mélangent crust dévastateur et rock'n'roll accrocheur avec autant d'aisance et d'efficacité ?

Les pistes moins hystériques ne perdent pas en puissance, mais gagnent en poids et en ambiance. 'Malengines Here, Where They Should Be' frappe à grands coups de poings sur les crânes, tandis que 'Twitching In The Auras' noie tout le monde dans une brume inquiétante, avant de frapper à grands coups de poings sur les crânes. Oui, le bourre-pif est la pratique préférée de Trap Them. Et ils font ça mieux que Ventura.

Crown Feral est un album massif, punk dans l'âme, et d'une brutalité qui ne faiblit pas. S'il n'a pas l'originalité de son aîné Darker Handcraft, il en est le plus que digne successeur.



2016 - Prosthetic Records Crust-Hardcore notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (8) 7.66/10

plus d'infos sur Trap Them

Crust-Hardcore - Etats-Unis

écoutez Kindred Dirt

Hellionaires

Prodigala

Luster Pendulums

Malengines Here, Where They Should Be

Speak Nigh

Twitching In The Auras

Revival Spines

Stray Of The Tongue

Phantom Air

tracklist 01. Kindred Dirt (02:00) 02. Hellionaires (03:30) 03. Prodigala (03:33) 04. Luster Pendulums (02:40) 05. Malengines Here, Where They Should Be (03:32) 06. Speak Nigh (03:06) 07. Twitching In The Auras (03:31) 08. Revival Spines (03:33) 09. Stray Of The Tongue (02:02) 10. Phantom Air (04:22)

Durée : 00:31:51

