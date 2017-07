Chroniques » Mourning Dawn - Waste Chronique Waste (EP)

Oui, Waste est considéré comme un EP par Mourning Dawn et, oui, il dure plus d'une heure. Il est certain que ça étonne au départ, mais cela est au final logique : sous sa meilleure forme, un EP, plus qu'une expérience courte, est avant tout une « expérience », un à-côté où un groupe peut dévier de sa route, essayer de nouvelles choses, tout en lâchant la bride.



Et c'est clairement ce qu'ont voulu faire les Français ici. Par un concept ambitieux en premier lieu : trois morceaux, dont le dernier est la mise en commun des deux premiers, sûr que cela rappellera à certains d'autres œuvres – Times of Grace / Grace de Neurosis et Tribes of Neurot ; White Glove Test de Iron Lung... – mais, de mémoire, je n'ai jamais rencontré exercice visant aussi loin. Pas une piste musicale à laquelle s'ajoute un assemblage de sons, non ! Deux compositions qui tiennent parfaitement debout prises seules, enchaînent les riffs et les moments marquants en eux-mêmes, tout en parvenant à s'assembler dans un titre massif au possible, comme par magie. Des cerveaux ont dû griller pour accomplir tel exploit !



Heureusement pour nous, Waste ne s'arrête pas là. Dans son ambition, il ne s'est pas contenté de vouloir jouer aux Lego avec ses compositions, créant soixante-douze minutes dédiées aux amateurs de musiques lourdes et implacables. « Lâchant la bride », celle d'un doom moderne fortement teinté de dark metal qui le mettait dans la même délicieuse secte que Ataraxie, Funeralium, Imindain et consorts, Mourning Dawn donne à son style rigide, autoritaire, une direction nouvelle, gardant l'essentiel de ce qui le constitue tout en allant voir ailleurs ce qui s'y trame. Rythmiques industrielles où se convoquent Godflesh, Dirge, Red Harvest voire P.H.O.B.O.S. ; passages rasant le sol de leurs ailes après avoir longuement croqué le bitume, un goût de cendre restant en bouche ; voix aussi énorme et au bord de l'écroulement que l'immeuble servant d'illustration ; samples reprenant des extraits choisis de Seul Contre Tous de Gaspard Noé... Les Français s'autorisent de nombreux détours, se servant de leur palette ne contenant que du gris et du noir pour peindre différents genres, liés entre eux par un désespoir rageur. Un bruit de tambour dans le crâne en guise de cadeau final.



Préparez-vous donc à être endurant avant d'écouter Waste. Monochrome, il demande quelques tours de piste pour s'apprécier pleinement. Si Mourning Dawn parvient à convaincre à partir d'un concept peu affriolant sur le papier – une heure douze de musique doom et post où les titres jouent à saute-mouton ? La barbe... –, ce qui fait au final sa force est aussi ce qui, à mon sens, fait sa limite : rigoriste, extrême, sombre à toute heure, cet EP est, selon les occasions, parfois un peu trop tout cela, demandant un effort tel pour s'assimiler que je ne l'écoute que prêt à souffrir – ce qui, étonnamment, est une envie qui ne m'arrive pas tous les jours ! Un disque qui frôle la frontière entre ce qui est acceptable / écoutable et ce qui ne l'est pas en somme, un disque de décombres, de déconstruction et reconstruction, où les notes se déstructurent et se recréent, s'extirpent, à partir des ruines de ce qu'elles ont été. Comme Mourning Dawn qui, des vestiges de son passé, se taille à coups de burin une nouvelle peau. Nous laissant mort. Et pour lui : une seconde vie ?

